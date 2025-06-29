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Жить, как на орбите: новая реальность жилья в центре мегаполиса

2:40
Недвижимость

Хотите почувствовать себя астронавтом, не выходя из собственной квартиры? Прямо сейчас на рынке недвижимости Будапешта можно найти жильё, которое по размерам ничуть не уступает модулям на Международной космической станции (МКС). Например, за 16,8 млн форинтов (около 43 тыс. евро) вы можете купить квартиру… всего 9 кв. м! И это не предел.

Будапешт
Фото: https://commons.wikimedia.org by Andrzej Otrębski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Будапешт

Капу стартовал, внимание переключилось

25 июня утром к МКС отправился венгерский астронавт Капу Тибор. С его участием экипаж временно расширится до 11 человек, а значит — спальных мест на всех не хватит. Кто-то будет обживать капсулу Dragon, кто-то — искать место в уже занятых модулях. Это сразу напомнило о похожей ситуации на рынке недвижимости: как жить, когда на жильё - минимум пространства?

Минимализм по-астронавтски

На МКС жилой объём — 388 кубометров, это примерно как в доме на 150 кв. м. Но команде из 11 человек приходится ютиться в крошечных отсеках — по размеру почти как телефонные будки. И в городских условиях людям всё чаще приходится соглашаться на похожие условия — в миниквартирах.

"Когда у тебя 100 квадратов, можно не думать, куда поставить кровать. Но если их всего 10 — тут уже нужна инженерная точность, которой позавидует NASA", — подчёркивает Ласло Балог, экономический эксперт ingatlan. com.

Что предлагают на рынке

Итак, 9 кв. м — самый доступный вариант в VII районе столицы. А вот самый дорогой миниформат стоит 31 млн форинтов (почти 80 тыс. евро), несмотря на меньшую площадь — всего 8 кв. м. Локация (престижный Újlipótváros), а также продуманный, эргономичный дизайн объясняют такой ценник.

Мир идёт ещё дальше

В Гонконге есть так называемые "гроб-квартиры" — по 1,4-1,6 кв. м, и стоят они около 100 тыс. форинтов в месяц. Функциональность и минимализм становятся не экзотикой, а нормой мегаполисов.

Архитектура будущего — как у космонавтов

Эксперты ingatlan. com уверены: полёт Капу не только шаг вперёд для науки, но и метафора будущего жилья. Компактные квартиры — уже не вынужденная мера, а новая реальность, где каждый сантиметр на вес золота.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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