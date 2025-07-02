Жара не пройдет! 5 гениальных способов охладить дом как в Канаде – кондиционер отдыхает

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Канадцы узнают, что охладить дом и себя летом можно без кондиционера. Вот несколько простых способов.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Государственный флаг Канады

Доктор Дженнифер Баумбуш из Университета Британской Колумбии говорит, что эти советы легко внедрить, но каждый дом и человек уникальны. При очень высокой температуре вентиляторы могут быть неэффективны для людей из группы риска. Важно заранее оценить свой риск.

При умеренной жаре помогут затенение, вентиляторы и изменение привычек. Вот пять советов от доктора Баумбуш и экспертов UBC:

Закрывайте окна и жалюзи днем. Доктор Адам Рысанек из Университета Британской Колумбии объясняет, что жилье не было построено для такой жары. Когда на улице жарче, чем в доме, закройте окна и двери, чтобы тепло не проникало внутрь. Вечером можно открыть их для свежего воздуха. В руководстве Британской Колумбии рекомендуется закрывать окна с 10:00 и открывать с 20:00, уточняет beyond.ubc.ca. Используйте два вентилятора для циркуляции воздуха. Если окна только с одной стороны, вентиляторы помогут направить поток воздуха. Один вентилятор будет выталкивать воздух у одного окна, а другой — втягивать у другого. Попробуйте испарительный охладитель. Испарительные охладители пропускают воздух через воду, которая испаряется. Они популярны в Южной Азии как дешевая альтернатива кондиционеру. В сухой погоде они хорошо охлаждают. Самодельные версии можно сделать из доступных материалов. Измените привычки в приготовлении пищи и уборке. Не включайте духовку и плиту, чтобы не нагревать дом. Готовьте заранее и разогревайте еду в микроволновке. Делайте уборку, когда на улице прохладнее. Измените процедуры по уходу за собой. Принимайте душ днем или вечером, когда не так жарко. Используйте мокрую ткань или пакет со льдом на шее. Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания. Некоторые лекарства могут влиять на переносимость жары, поэтому проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.



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