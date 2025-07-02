Секрет раскрыт: почему в Европе взлетает спрос на сборные дома – вы будете удивлены

3:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последние годы в Греции и других странах Европы наблюдается рост популярности сборных домов, которые обходятся в два раза дешевле традиционных бетонных конструкций. По прогнозам экспертов, в первом квартале 2025 года спрос на такие дома может увеличиться на 5-7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Фото: m.estav.cz is licensed under Public Domain Дом

Преимущества сборных домов

Одним из главных факторов, привлекающих внимание застройщиков и покупателей, является стоимость. В то время как строительство квартиры площадью 120 кв. м в Афинах может обойтись в 380 000 евро, а отдельно стоящего дома — в 220 000 евро, стоимость роскошного сборного дома составляет всего 70 000 евро. Готовые сборные дома с роскошной планировкой и отделкой под ключ предлагаются по цене около 900 евро за квадратный метр, а более бюджетные варианты начинаются от 35 000 евро.

Кроме того, сборные дома отличаются высокой скоростью возведения и простотой монтажа. Современные технологии позволяют создавать конструкции с высокими показателями теплоизоляции и сейсмостойкости. Внешний термофасад, усиление по вертикали и горизонтали, а также бесплатный дизайн — все это делает сборные дома привлекательным выбором для строительства жилья.

Технологические инновации

Сборные дома эволюционировали и стали более функциональными. Производители утверждают, что их конструкции обладают 100% сейсмостойкостью, что делает их безопасными для проживания в сейсмоактивных зонах. Кроме того, современные сборные дома отличаются низким коэффициентом теплопроводности, что позволяет экономить на отоплении и кондиционировании.

Ограничения сборных домов

Как и у любого строительного материала, у сборного железобетона есть свои недостатки. Например, такие дома не всегда позволяют легко расширить жилую площадь, добавив новый этаж. Это связано с тем, что сборные конструкции выпускаются в ограниченных конфигурациях.

Также стоит учитывать, что любая особая конфигурация или функция, запрошенная заказчиком, может увеличить стоимость строительства. Цены на сборные дома могут варьироваться в зависимости от материала, строительной компании, модели и места установки.

Практические примеры

Примером может служить ситуация, когда участок земли и сборный дом позволяют создать постоянное место жительства для семьи из четырех человек, затратив всего 150 000 евро. Для сравнения, в Патисии можно приобрести квартиру, построенную 45-60 лет назад, за ту же сумму, сообщает parapolitika.gr.

В Афинах участок земли площадью 137 кв. м в районе Колонос можно приобрести за 90 000 евро, а участок площадью 530 кв. м в Рафине, расположенном у моря, обойдется в 80 000 евро. Эти примеры показывают, что сборные дома становятся все более популярным выбором для постоянного проживания, особенно если у покупателя уже есть участок земли.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.