Этот город в Бразилии удивил ценами на аренду — меньше 700 реалов

2:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда речь заходит о съёмном жилье, большинство готовится к большим расходам. Но один город в сердце штата Минас-Жерайс ломает стереотипы: Viçosa предлагает аренду, которую может позволить себе даже студент с ограниченным бюджетом.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Raphael Gustavo Marques da Costa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сердце штата Минас-Жерайс

Почему Viçosa стала магнитом для арендаторов

С населением около 80 тысяч человек и приятным климатом, Viçosa сочетает доступность, комфорт и студенческую атмосферу. Это не просто город — это центр жизни вокруг одного мощного двигателя: Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Именно университет задаёт ритм рынку аренды: тысячи студентов каждый семестр ищут жильё, а значит, владельцы квартир стараются держать цены на адекватном уровне, чтобы не потерять арендаторов.

Что можно снять за такие деньги

Цены ниже 700 реалов — не рекламный трюк, а реальность. В городе популярны три типа жилья:

Китинеты — компактные, идеальны для одного человека.

Апартаменты с 1-2 спальнями — подходят студентам и небольшим семьям.

Дома на несколько арендаторов (республики) — экономия при делении расходов.

Больше всего предложений — в районах Centro, Fátima и Santo Antônio, откуда рукой подать до кампуса и центра.

Как найти выгодное жильё

Вот несколько рабочих способов:

Мониторинг платформ и приложений для аренды.

Чаты и группы в соцсетях — там часто выкладывают свежие варианты.

Прогулка по местным агентствам — иногда у них есть "живые” предложения без публикации в сети.

Советы студентов и старожилов — они знают, где "ловить” дешёвое, но достойное жильё.

Перед тем как подписывать договор, обязательно осмотрите жильё и уточните, насколько оно близко к магазинам, транспорту и, конечно, университету.

Что учитывать перед заселением

Вот важные нюансы:

Район: безопасность — приоритет.

Инфраструктура: наличие мебели, состояние жилья.

Условия договора: прочтите внимательно всё о штрафах, ремонтах и сроках.

Для студентов договоры часто гибкие, но лучше всё обсудить заранее.

Вывод

Viçosa — это редкий случай, когда город даёт и качество жизни, и финансовую свободу. Низкие цены, стабильный рынок и студенческое сообщество делают его идеальным вариантом для тех, кто хочет жить достойно и экономно. Похоже, этот уголок Минаса — не просто временный приют для студентов, а по-настоящему умный выбор.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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