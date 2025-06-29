Этот город в Бразилии удивил ценами на аренду — меньше 700 реалов

Когда речь заходит о съёмном жилье, большинство готовится к большим расходам. Но один город в сердце штата Минас-Жерайс ломает стереотипы: Viçosa предлагает аренду, которую может позволить себе даже студент с ограниченным бюджетом.
С населением около 80 тысяч человек и приятным климатом, Viçosa сочетает доступность, комфорт и студенческую атмосферу. Это не просто город — это центр жизни вокруг одного мощного двигателя: Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Именно университет задаёт ритм рынку аренды: тысячи студентов каждый семестр ищут жильё, а значит, владельцы квартир стараются держать цены на адекватном уровне, чтобы не потерять арендаторов.
Цены ниже 700 реалов — не рекламный трюк, а реальность. В городе популярны три типа жилья:
Больше всего предложений — в районах Centro, Fátima и Santo Antônio, откуда рукой подать до кампуса и центра.
Вот несколько рабочих способов:
Перед тем как подписывать договор, обязательно осмотрите жильё и уточните, насколько оно близко к магазинам, транспорту и, конечно, университету.
Вот важные нюансы:
Viçosa — это редкий случай, когда город даёт и качество жизни, и финансовую свободу. Низкие цены, стабильный рынок и студенческое сообщество делают его идеальным вариантом для тех, кто хочет жить достойно и экономно. Похоже, этот уголок Минаса — не просто временный приют для студентов, а по-настоящему умный выбор.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.