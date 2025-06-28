Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Румяна, которые не оставят вам шансов быть незаметной: секреты, которые знает каждый стильный человек
Драма на высоте: невероятное спасение пса в Южно-Сахалинске
Загадка львов-людоедов раскрыта спустя век — что нашли в их зубах
Жасмин раскрыла главный секрет семейного счастья — простые правила, которые работают
В этой банке всё для супа: зимой заправка спасает от голода, суеты и пустого холодильника
Давление масла: это покажет двигатель перед серьёзной поломкой
Возвращение рейсов Air Arabia: туристов ждёт неприятный подвох
Кофе без побочных эффектов: раскрыт самый безопасный способ убрать кофеин и сохранить вкус
Строительство атомных реакторов в США ускорится: в чём секрет AI платформы от Palantir

Забудьте об уксусе! Эти способы очистки стиральной машины вас потрясут

Недвижимость

Стиральная машина — один из самых важных приборов в доме. Но как часто мы задумываемся о её чистоте? Ведь со временем в её барабане могут накопиться накипь, плесень и отложения, что не только ухудшает качество стирки, но и может оставить неприятные запахи. Стирая одежду, мы ожидаем свежести, а не мусорного аромата.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Часто мы прибегаем к уксусу как универсальному средству для очистки, но есть ли у него более эффективная альтернатива? Давайте рассмотрим несколько необычных, но действенных способов, которые подарят вашей стиральной машине чистоту и приятный запах.

Что использовать вместо уксуса

  • Лимон и зубная паста
    Этот дуэт, кажется, не имеет отношения к чистке машины, но они работают потрясающе. Лимон помогает бороться с накипью, а зубная паста добавляет очищающие свойства. Просто разрежьте лимон пополам, нанесите на него зубную пасту и поместите в барабан стиральной машины. Не забудьте обработать внутреннюю часть двери для дополнительной чистоты.
  • Пищевая сода и уксус
    Этот классический тандем не раз доказал свою эффективность в чистке. Просто сбрызните прокладку стиральной машины пищевой содой и залейте уксусом. Эта смесь идеально справляется с удалением плесени и накопившихся отложений в труднодоступных местах.
  • Таблетки для посудомоечной машины
    Это звучит необычно, но таблетки для посудомоечной машины — отличный помощник и для вашей стиральной машины. Просто положите две таблетки в пустой барабан и проведите стирку на хлопковом режиме при температуре 60 градусов. Они помогут избавиться от накипи и других отложений, обеспечив вашей машине долгую службу.

Регулярная чистка — залог долговечности

Не забывайте, что регулярная чистка — это залог долгой службы вашей стиральной машины. Даже если она работает отлично, раз в шесть месяцев проводите профилактическую чистку, чтобы избежать накопления грязи и запахов. Это простое действие не только продлит срок службы вашей техники, но и поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Домашние животные
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно Аудио 
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем
Еда и рецепты
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем Аудио 
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку
Домашние животные
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Последние материалы
Возвращение рейсов Air Arabia: туристов ждёт неприятный подвох
Кофе без побочных эффектов: раскрыт самый безопасный способ убрать кофеин и сохранить вкус
Строительство атомных реакторов в США ускорится: в чём секрет AI платформы от Palantir
Забудьте о прополке до осени: этот цветок из пакетика заменяет химикаты, мульчу и борьбу с сорняками
Спилберг раскрыл секрет своей вечной карьеры — семь слов, которые вдохновили Голливуд
Моторы стали меньше, а требования к маслу — выше: причина удивит
Зелень в самом соку — самое время приготовить соус, который зимой спасёт любой ужин
Спортивные напитки: гипо, изо, гипер – какой напиток выбрать для максимальной производительности летом
Засорилась раковина? Этот трюк за 10 секунд спасёт вас от сантехника
Один глоток в неделю — и пионы превратятся в королев сада
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.