Забудьте об уксусе! Эти способы очистки стиральной машины вас потрясут

Стиральная машина — один из самых важных приборов в доме. Но как часто мы задумываемся о её чистоте? Ведь со временем в её барабане могут накопиться накипь, плесень и отложения, что не только ухудшает качество стирки, но и может оставить неприятные запахи. Стирая одежду, мы ожидаем свежести, а не мусорного аромата.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Часто мы прибегаем к уксусу как универсальному средству для очистки, но есть ли у него более эффективная альтернатива? Давайте рассмотрим несколько необычных, но действенных способов, которые подарят вашей стиральной машине чистоту и приятный запах.

Что использовать вместо уксуса

Лимон и зубная паста

Этот дуэт, кажется, не имеет отношения к чистке машины, но они работают потрясающе. Лимон помогает бороться с накипью, а зубная паста добавляет очищающие свойства. Просто разрежьте лимон пополам, нанесите на него зубную пасту и поместите в барабан стиральной машины. Не забудьте обработать внутреннюю часть двери для дополнительной чистоты.

Этот дуэт, кажется, не имеет отношения к чистке машины, но они работают потрясающе. Лимон помогает бороться с накипью, а зубная паста добавляет очищающие свойства. Просто разрежьте лимон пополам, нанесите на него зубную пасту и поместите в барабан стиральной машины. Не забудьте обработать внутреннюю часть двери для дополнительной чистоты. Пищевая сода и уксус

Этот классический тандем не раз доказал свою эффективность в чистке. Просто сбрызните прокладку стиральной машины пищевой содой и залейте уксусом. Эта смесь идеально справляется с удалением плесени и накопившихся отложений в труднодоступных местах.

Этот классический тандем не раз доказал свою эффективность в чистке. Просто сбрызните прокладку стиральной машины пищевой содой и залейте уксусом. Эта смесь идеально справляется с удалением плесени и накопившихся отложений в труднодоступных местах. Таблетки для посудомоечной машины

Это звучит необычно, но таблетки для посудомоечной машины — отличный помощник и для вашей стиральной машины. Просто положите две таблетки в пустой барабан и проведите стирку на хлопковом режиме при температуре 60 градусов. Они помогут избавиться от накипи и других отложений, обеспечив вашей машине долгую службу.

Регулярная чистка — залог долговечности

Не забывайте, что регулярная чистка — это залог долгой службы вашей стиральной машины. Даже если она работает отлично, раз в шесть месяцев проводите профилактическую чистку, чтобы избежать накопления грязи и запахов. Это простое действие не только продлит срок службы вашей техники, но и поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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