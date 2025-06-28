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Засорилась раковина? Этот трюк за 10 секунд спасёт вас от сантехника

1:31
Недвижимость

Каждый сталкивался с засорением раковины — это может случиться по разным причинам. Одна из самых распространённых — это остатки пищи, жир, мыло, волосы и мелкие предметы. Эти загрязнители часто соединяются с мыльными компонентами, создавая липкую массу, которая закупоривает трубы и мешает нормальному стоку воды. Если мы не чистим стоки регулярно или выбрасываем отходы в раковину, а не в мусорное ведро, то засорение становится неизбежным.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Чтобы избежать таких неприятностей, стоит использовать простую защитную сетку для раковины. Она предотвращает попадание лишних предметов в канализацию и помогает поддерживать чистоту.

Что делать, если раковина всё-таки забилась

Первым делом, многие думают о вызове сантехника. Но это не только дорого, но и может занять много времени. А что, если я скажу, что проблему можно решить всего за 10 секунд?

Есть один простой и эффективный способ. Вам понадобится только пластиковая бутылка. Наполните её водой, вставьте горлышко в раковину и быстро включите воду. Затем, сильно прижмите бутылку сверху, чтобы создать давление. Вода будет стекать вниз, а вся грязь и остатки — отодвинутся дальше по трубам.

Этот метод работает за счёт разницы давления и помогает устранить засорение без лишних затрат и хлопот. Быстро, дешево и просто!

Уточнения

Под бытовой сантехникой подразумеваются изделия, предназначенные для кухонь, ванных комнат и уборных: ванны, раковины, мойки и умывальники, унитазы, биде, гидромассажные ванны, душевые кабины, а также смесители и краны.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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