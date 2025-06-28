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Вы так старались, а в итоге — безвкусно. Самые частые ошибки в оформлении гостиной

1:21
Недвижимость

Кажется, что уют в доме зависит от мебели, цвета стен и милых мелочей. Но бывает, что даже после ремонта  комната по-прежнему кажется устаревшей, тесной и неуютной. Причина — в декоре.

Интерьер гостиной
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интерьер гостиной

Именно он может всё испортить. Изобилие безделушек, пёстрые картинки, пластиковые цветы, старые шторы и яркие цвета создают ощущение хаоса. Вроде бы "по-домашнему", но по факту — как в складе ненужных вещей.

Часто мы сами не замечаем, как комната превращается в визуальный мусор: каждый сантиметр заставлен сувенирами, стены кричат цветами, а искусственные растения давно потеряли свой вид. Пространство становится загромождённым, тяжёлым и дешёвым на вид.

Чтобы вернуть ощущение тепла и стиля, достаточно одного действия — освободить комнату от визуального шума. Уберите всё лишнее, оставьте только то, что действительно радует глаз. Лёгкие шторы вместо тяжёлых драпировок, одна нейтральная картина вместо целой галереи, живое растение — и вы не узнаете свою гостиную.

Уют — это не количество предметов, а ощущение простора и покоя. А значит, чем меньше визуального хлама, тем дороже и современнее выглядит ваш интерьер.

Уточнения

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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