Эти скромные бокалы из СССР сегодня приносят владельцам по 300 тысяч рублей

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие из нас с детства помнят стеклянные бокалы, из которых пили лимонад в гостях у бабушки. Тогда они казались обычной, ничем не примечательной посудой. Но сегодня всё изменилось. Эти, казалось бы, простые стаканы оказались настоящим раритетом — за них коллекционеры готовы выкладывать сотни тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрюша Романов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ваза для крема и варенья и стограммовый классический гранёный стакан

Чешское стекло всегда славилось качеством. Во многом — благодаря ручной работе. Такие изделия отличались тем, что их форма была далека от идеала, с мелкими дефектами и неровностями. Но именно в этих "недостатках" — их главная ценность. Каждый бокал — уникален, и это резко повышает его стоимость.

Особенно ценится стекло из середины XX века и ранее. Полные сервизы, сохранившиеся в хорошем состоянии, могут стоить целое состояние. Так, за один редкий бокал XIX века можно выручить около 80 тысяч рублей. А если это эксклюзивный экземпляр или работа известных стеклодувов — цена поднимается до 300 тысяч и выше.

Многие не подозревают, что в их сервантах или на дачах пылятся настоящие сокровища. Главное — внимательно осмотреть стекло. Небольшие неровности, тонкий узор, ручная огранка или гравировка — всё это может быть признаком уникальности. И если у вас есть полный комплект, шансы продать его за крупную сумму существенно возрастают, пишет tvguru.cz.

Если вы сомневаетесь в подлинности своих бокалов, лучше обратиться к специалисту. Экспертная оценка поможет определить происхождение и примерную рыночную стоимость. Иногда это оказывается приятным шоком: то, что годами считалось просто "старой посудой", вдруг превращается в дорогой коллекционный предмет.

Уточнения

Бока́л (от фр. bocal или итал. boccale) — тонкостенный стеклянный или хрустальный сосуд для вина, коктейлей и некоторых других напитков, обычно на ножке. От рюмки отличается бо́льшими размерами.



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