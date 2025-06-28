Вы всё ещё моете окна неправильно: 5 ошибок, из-за которых они всегда в разводах

Мойка окон кажется простым делом, но многие совершают одни и те же ошибки, из-за которых вместо сияющей чистоты остаются разводы, пятна и грязные подтеки.
Особенно летом, когда хочется привести дом в порядок, важно не испортить результат невнимательными действиями.
Первая распространённая ошибка — слишком редкая мойка. Многие надеются на дождь или просто споласкивают окна из шланга, но в итоге только вредят: вода может попасть в уплотнители и вызвать плесень между стеклопакетами.
Вторая ошибка — мыть окна под прямыми солнечными лучами. Вода и чистящее средство высыхают моментально, оставляя полосы и мутную пленку. Гораздо лучше мыть окна в пасмурную погоду или хотя бы с теневой стороны дома.
Ещё один момент — качество воды. Жесткая вода с минералами часто оставляет пятна, которые невозможно оттереть. Лучше использовать дистиллированную воду — с ней стекло останется по-настоящему чистым. Часто забывают и о рамах: если не удалить пыль с подоконников и рам до начала мойки, грязь снова попадёт на стекло, и вся работа пойдёт насмарку.
Правильный порядок действий такой: сначала очистка рам, потом стекло.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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