Вы всё ещё моете окна неправильно: 5 ошибок, из-за которых они всегда в разводах

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мойка окон кажется простым делом, но многие совершают одни и те же ошибки, из-за которых вместо сияющей чистоты остаются разводы, пятна и грязные подтеки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё окон

Особенно летом, когда хочется привести дом в порядок, важно не испортить результат невнимательными действиями.

Первая распространённая ошибка — слишком редкая мойка. Многие надеются на дождь или просто споласкивают окна из шланга, но в итоге только вредят: вода может попасть в уплотнители и вызвать плесень между стеклопакетами.

Вторая ошибка — мыть окна под прямыми солнечными лучами. Вода и чистящее средство высыхают моментально, оставляя полосы и мутную пленку. Гораздо лучше мыть окна в пасмурную погоду или хотя бы с теневой стороны дома.

Ещё один момент — качество воды. Жесткая вода с минералами часто оставляет пятна, которые невозможно оттереть. Лучше использовать дистиллированную воду — с ней стекло останется по-настоящему чистым. Часто забывают и о рамах: если не удалить пыль с подоконников и рам до начала мойки, грязь снова попадёт на стекло, и вся работа пойдёт насмарку.

Правильный порядок действий такой: сначала очистка рам, потом стекло.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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