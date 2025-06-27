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Маленькая спальня перестанет давить: один цвет, который зрительно удвоит пространство

1:19
Недвижимость

Неправильный цвет стен в спальне может превратить её в тесную коробку, с которой хочется выбраться уже с утра. Свет играет ключевую роль: темные тона поглощают его, делая комнату визуально меньше, а светлые — отражают, придавая ощущение простора.

Маленькая спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая спальня

Если стены будто давят, начните с цвета. Нежно-голубой помогает зрительно "раздвинуть" границы и создаёт чувство утренней свежести. Тёплый бежевый придаёт уют, не сжимая пространство, а белый с лёгким серым отливом подходит для любителей минимализма, оставляя ощущение воздуха и порядка.

Даже пастельный мятный на одной из стен может визуально оживить спальню и добавить ей глубины. Усилить эффект поможет зеркало, особенно если повесить его напротив окна — оно удвоит свет и придаст ощущение ширины.

Частая ошибка — красить все стены в один цвет, особенно в тёмный, надеясь на уют. Но это делает спальню гнетущей. Одной светлой акцентной стены и правильно подобранного текстиля зачастую достаточно, чтобы маленькое пространство перестало казаться тесным.

Цвет решает больше, чем кажется — особенно в комнате, где вы начинаете и заканчиваете день.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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