Соседство, которое убивает ваш интернет: какие бытовые приборы мешают сигналу Wi-Fi

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хороший интернет дома давно стал необходимостью: мы работаем, смотрим фильмы, управляем умными лампочками и камерами наблюдения через Wi-Fi. Но даже с быстрым тарифом и новым роутером скорость может раздражающе падать. Почему так происходит? Часто — вовсе не по вине провайдера.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роутер

Когда ваш дом мешает интернету

Многие не догадываются, что обычные приборы могут мешать Wi-Fi. Микроволновки, беспроводные телефоны, радионяни, аудиосистемы, диммеры и даже галогенные лампы излучают сигналы, которые конфликтуют с работой сети. Роутер, размещённый рядом с такими источниками, работает хуже — сигнал глушится, а соединение становится нестабильным.

Что делать? Перенесите маршрутизатор подальше от этих приборов и постарайтесь разместить его как можно выше — например, на открытой полке в центре квартиры.

Умный дом, но перегруженная сеть

Чем больше устройств подключено к Wi-Fi, тем выше нагрузка. Умные термостаты, розетки, лампочки и камеры — каждое из них требует постоянной связи с сетью. Если таких устройств становится слишком много, даже мощный роутер начинает "захлёбываться".

Решение: настройте приоритеты (функция QoS в веб-интерфейсе роутера) или создайте отдельную сеть для умных гаджетов, чтобы они не мешали основному интернету.

Роутер устарел — сигнал ослаб

Даже если всё настроено правильно, старый роутер может просто не справляться с нагрузкой. Особенно если он стоит в углу, за диваном или под столом. Сигнал гасится стенами и мебелью.

Что поможет: замена маршрутизатора на более современную модель или установка mesh-системы, если у вас большая квартира или дом. Для небольших пространств может подойти обычный усилитель сигнала.

Уточнения

Маршрутиза́тор ро́утер — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.



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