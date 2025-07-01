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Секрет идеальной ванной: как избавиться от неприятных запахов раз и навсегда

1:56
Недвижимость

Ванная комната — это место, где мы проводим значительную часть своей жизни. По данным экспертов, в ванной мы находимся около 1,5 лет в течение жизни. Поэтому важно поддерживать её в чистоте и порядке.

Ванная комната
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ванная комната

Однако чистота — это не только вопрос гигиены, но и приятный аромат. В ванной комнате скапливаются бактерии, которые могут вызывать неприятные запахи. Поэтому важно знать, как избавиться от них.

Как устранить запахи в ванной комнате?

Никто не хочет, чтобы в ванной комнате стоял неприятный запах. Но есть несколько простых способов, которые помогут вам сохранить свежесть и чистоту, сообщает minhavida.com.br.

  1. Пищевая сода. Расставьте по ванной комнате открытые ёмкости с пищевой содой. Она поглощает запахи и помогает поддерживать свежий аромат.
  2. Проветривание. Для устранения запахов важно обеспечить циркуляцию воздуха. Откройте окна на длительное время, если это возможно. В противном случае используйте вытяжной вентилятор или воздухоочиститель.
  3. Регулярная уборка. Уборку в ванной комнате нужно проводить регулярно. Используйте подходящие чистящие средства и не забывайте очищать стоки, мыть плитку и выносить мусор.
  4. Мусорное ведро с крышкой. Все отходы, кроме туалетной бумаги, нужно выбрасывать в мусорное ведро. Убедитесь, что оно всегда закрыто, чтобы запахи не распространялись по комнате.
  5. Проверка труб и сантехнических устройств. Иногда неприятные запахи могут исходить из труб. Проверьте их на наличие протечек или засоров. Если вы живёте в многоквартирном доме, убедитесь, что у соседей нет проблем с сантехникой.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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