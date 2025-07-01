Секрет идеальной ванной: как избавиться от неприятных запахов раз и навсегда

Ванная комната — это место, где мы проводим значительную часть своей жизни. По данным экспертов, в ванной мы находимся около 1,5 лет в течение жизни. Поэтому важно поддерживать её в чистоте и порядке.
Однако чистота — это не только вопрос гигиены, но и приятный аромат. В ванной комнате скапливаются бактерии, которые могут вызывать неприятные запахи. Поэтому важно знать, как избавиться от них.
Как устранить запахи в ванной комнате?
Никто не хочет, чтобы в ванной комнате стоял неприятный запах. Но есть несколько простых способов, которые помогут вам сохранить свежесть и чистоту, сообщает minhavida.com.br.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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