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Жара в квартире под крышей: как выжить, когда температура в квартире достигает 29 градусов

2:36
Недвижимость

Жизнь в многоквартирном доме в жару — настоящее испытание. В таких условиях особенно страдают жители квартир под крышей, где нет перголы для защиты от солнца и кондиционера.

Девушка с веером
Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с веером

Квартира под крышей становится настоящим испытанием в жаркие дни. Температура в гостиной может подниматься до 29 градусов Цельсия, что делает проживание невыносимым. В спальне ситуация немного лучше, но даже там вентилятор не всегда справляется с жарой.

Советы для улучшения условий

Для тех, кто оказался в похожей ситуации, есть несколько советов, которые могут помочь пережить жару:

  1. Использование вентилятора: Вентилятор может стать настоящим спасением, особенно если использовать его правильно. Например, можно поставить перед вентилятором миску с холодной водой или бутылку замороженной воды, чтобы воздух становился прохладнее.
  2. Защита от солнца: Важно закрыть окна и затемнить их в течение дня, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей. Это можно сделать с помощью штор, жалюзи, ставен или даже алюминиевой фольги на окнах.
  3. Проветривание: Полностью проветривайте помещение только рано утром и поздно вечером, когда на улице холоднее, чем внутри. В идеале создайте сквозняк, открыв окна на противоположных сторонах квартиры.
  4. Увлажнение воздуха: Увлажните воздух с помощью небулайзера или положите холодное полотенце на запястья, шею или примите холодный душ. Это поможет создать более комфортные условия.
  5. Ограничение использования приборов: Постарайтесь ограничить использование приборов, выделяющих тепло, таких как духовки, компьютеры и лампочки. Также избегайте приготовления горячих блюд или гриля на открытом воздухе.
  6. Использование влажных полотенец: Смочите полотенца, простыни или одеяла и повесьте их на сквозняке, на двери, окна или в любом другом месте. Они помогут охладить воздух и создать более комфортные условия.

Жизнь в квартире под крышей в жару может быть настоящим испытанием, особенно если в квартире нет кондиционера. Однако, следуя этим советам, можно значительно улучшить условия проживания и сделать жизнь более комфортной. Если у вас есть возможность, рассмотрите вариант приобретения мобильного кондиционера, чтобы обеспечить себе прохладу в жаркие дни, советует medium.seznam.cz.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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