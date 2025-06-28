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Забытая ловушка для аллергии: этот элемент дома накапливает всё, что вы не видите

2:00
Недвижимость

Заметили, что в доме стало тяжелее дышать, а аллергия обостряется без причины? Возможно, причина кроется в месте, о котором вы даже не подумали — в сетке на двери. Именно она незаметно собирает пыль, пыльцу и паутину, создавая идеальные условия для дискомфорта.

Дверная ручка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дверная ручка

Сначала — безопасность

Перед началом уборки важно обезопасить себя. Если сетка давно не чистилась, наденьте респиратор или хотя бы две маски. Это особенно важно в пыльный сезон — вдыхать накопившиеся загрязнения точно не стоит.

Пылесосим всё, что видно (и нет)

Первым делом пройдитесь пылесосом с насадкой для мягкой мебели. Обратите внимание не только на саму сетку, но и на раму, углы и направляющие. Здесь особенно любят скапливаться пыль и паутина.

Вторая волна — влажная уборка

Если загрязнение серьёзное, возьмите мягкую щётку из микрофибры или обычное полотенце и обработайте сетку круговыми движениями. Это поможет глубже удалить пыль, осевшую внутри.

Не забываем про пол и раму

Когда закончите с сеткой, уделите внимание полу и дверной раме — туда осыпается грязь во время чистки. Используйте универсальное чистящее средство и мягкую тряпку. Пройдитесь также по направляющим — именно они часто становятся рассадником пыли.

Завершающий этап — вода и мыло

На финальном этапе добавьте в тёплую воду немного средства для мытья посуды и мягкой губкой обработайте сетку. При этом не нажимайте слишком сильно — материал легко повредить. Если конструкция двери не позволяет снять сетку, воспользуйтесь пульверизатором: он упростит задачу.

Даже если на первый взгляд сетка выглядит чистой, регулярная уборка действительно меняет качество воздуха в доме. Проведите эту нехитрую процедуру один раз — и заметите разницу.

Уточнения

Сетка (от праславянск. sětь) — нечто предметное или беспредметное, организующее пространство и состоящее из перекрещенных и параллельных линий или нитей, первоначально уменьшительная форма от существительного сеть, однако, со временем частично утратившая своё «уменьшительное» значение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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