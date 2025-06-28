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Охота без яда: приправа, от которой грызуны бегут, как от огня

1:40
Недвижимость

Крысы и мыши — не просто надоедливые соседи. Это настоящая угроза, которая может обернуться испорченной мебелью, перегрызенными проводами и даже опасными болезнями, вроде лептоспироза. Причём чаще всего грызуны вторгаются в наши дома не из вредности, а потому что мы сами создаём для них идеальные условия: тепло, остатки еды и тёмные укромные уголки.

Мышь
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мышь

Но чтобы от них избавиться, вовсе не обязательно превращать квартиру в поле химической атаки. Есть гораздо более мягкий и безопасный способ — и он, скорее всего, уже есть на вашей кухне.

Аромат, который не по вкусу мышам

Лавровый лист, привычный ингредиент супов и соусов, обладает сильным ароматом, который грызуны попросту не выносят. Его запах для них ядовит — не в прямом смысле, но достаточный, чтобы отпугнуть.

Чтобы использовать это природное средство, разложите несколько лавровых листов в местах, где могли бы появляться мыши или крысы: под раковиной, возле плинтусов, в кладовке или за холодильником. Подновляйте листья раз в неделю — и вскоре вы заметите, что визиты нежеланных гостей прекратились.

Безопасно, натурально, эффективно

В отличие от ядов и ловушек, лавровый лист не представляет опасности ни для детей, ни для домашних животных. Он не вызывает аллергии и не требует особых условий хранения. При этом — эффективен. Многие домохозяйства уже отказались от агрессивных методов, выбрав в борьбе с грызунами "кулинарное оружие".

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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