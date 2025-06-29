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Вид за стеклом не спасёт от плесени: что скрывает модный тренд в кухне

1:14
Недвижимость

Картинка у окна — не всегда счастье. Идея мыть посуду под солнечными лучами кажется поэтичной, но у такого решения — целый букет нюансов. Начнём с главного: перенос мойки — это не просто "подвинуть тумбу". Придётся трогать всю систему водоснабжения и канализации. А иногда — и нервную систему.

Кухонная мойка
Фото: Designed be Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Подводные камни, о которых забываю дизайнеры:

  • Новые трубы, новая цена. Чем дальше коммуникации — тем выше смета.

  • Плесень, конденсат и стеклопакеты в каплях. Уход за окном превращается в ежедневный квест.

  • Промерзание труб зимой. Без утепления рискуете получить ледяной капкан.

  • Юридическая сторона. Не всякая перепланировка законна — особенно в многоэтажках.

Да, с эстетикой не поспоришь: пейзаж за стеклом действительно превращает быт в удовольствие. Но важно помнить: уют требует усилий. После каждой готовки придётся наводить порядок, следить за сухостью, обслуживать технику.

Кто-то скажет: "Да легко!", а кто-то устанет от "жизни на витрине". Особенно если окна выходят на оживлённую улицу.

Уточнения

Мойка — санитарный прибор в виде одной или двух чаш с пристроенной сливной полкой или без неё, принимающий воду от смесителя или крана, для осуществления мытья посуды и продуктов питания
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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