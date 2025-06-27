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Всё, что нужно для прохлады: как охладить комнату без кондиционера за 10 минут

2:02
Недвижимость

Когда жара становится невыносимой, а кондиционера дома нет, в ход идут любые средства: вентиляторы, мокрые простыни, закрытые шторы. Но часто этого недостаточно, и воздух в комнате остаётся душным. А ведь есть способ охладить помещение быстро, эффективно — и без лишних затрат.

Девушка с веером
Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с веером

Вентилятор и окно: идеальная пара

Идея, которая набирает популярность в соц. сетях, на первый взгляд проста. Пользовательница по имени Пейдж Тайыйылз выложила видео длиной всего 6 секунд, где продемонстрировала: если установить вентилятор в открытом окне и направить поток воздуха вовнутрь, то охлаждение наступит гораздо быстрее.

Видео собрало тысячи лайков и оживлённые обсуждения. И что интересно — за идеей стоит не просто случайный эксперимент, а логика воздушных потоков.

Поток воздуха как двигатель охлаждения

Энергетик Лес Робертс поясняет, что эффективность метода возрастает, если открыть окно на противоположной стороне помещения.

Это создаёт естественную тягу, позволяя тёплому воздуху выходить наружу, а свежему поступать внутрь.

"Если мы откроем противоположное окно, потоки воздуха ускорятся. А если при этом направить вентилятор внутрь комнаты, можно значительно понизить температуру воздуха", — говорит Робертс.

Особенно хорошо приём работает вечером, ночью и ранним утром, когда температура на улице уже ниже, чем в помещении.

Почему это действительно работает

Главное преимущество — энергоэффективность. Не нужно тратить электроэнергию на кондиционер, покупать дорогие охладители или рисковать здоровьем из-за сквозняков.

"Этот метод энергоэффективен и может значительно охладить ваше жилое пространство без использования кондиционера. Это простой трюк, который позволяет заметить разницу, особенно ночью, когда температура наружного воздуха снижается", — подчёркивает Робертс.

Уточнения

Вентилятор — механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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