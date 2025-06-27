Всё, что нужно для прохлады: как охладить комнату без кондиционера за 10 минут

Когда жара становится невыносимой, а кондиционера дома нет, в ход идут любые средства: вентиляторы, мокрые простыни, закрытые шторы. Но часто этого недостаточно, и воздух в комнате остаётся душным. А ведь есть способ охладить помещение быстро, эффективно — и без лишних затрат.
Идея, которая набирает популярность в соц. сетях, на первый взгляд проста. Пользовательница по имени Пейдж Тайыйылз выложила видео длиной всего 6 секунд, где продемонстрировала: если установить вентилятор в открытом окне и направить поток воздуха вовнутрь, то охлаждение наступит гораздо быстрее.
Видео собрало тысячи лайков и оживлённые обсуждения. И что интересно — за идеей стоит не просто случайный эксперимент, а логика воздушных потоков.
Энергетик Лес Робертс поясняет, что эффективность метода возрастает, если открыть окно на противоположной стороне помещения.
Это создаёт естественную тягу, позволяя тёплому воздуху выходить наружу, а свежему поступать внутрь.
"Если мы откроем противоположное окно, потоки воздуха ускорятся. А если при этом направить вентилятор внутрь комнаты, можно значительно понизить температуру воздуха", — говорит Робертс.
Особенно хорошо приём работает вечером, ночью и ранним утром, когда температура на улице уже ниже, чем в помещении.
Главное преимущество — энергоэффективность. Не нужно тратить электроэнергию на кондиционер, покупать дорогие охладители или рисковать здоровьем из-за сквозняков.
"Этот метод энергоэффективен и может значительно охладить ваше жилое пространство без использования кондиционера. Это простой трюк, который позволяет заметить разницу, особенно ночью, когда температура наружного воздуха снижается", — подчёркивает Робертс.
Вентилятор — механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?