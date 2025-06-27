Брутальность в декоре — новый шик: как создать бетонную вазу своими руками

Знаете, что сейчас в тренде среди любителей красивого и практичного декора? Цементные вазы. Простые на вид, но стильные и долговечные. Они легко вписываются в интерьер и экстерьер, а главное — вы можете сделать их самостоятельно без особых затрат и опыта.
Этот тренд пришёл не случайно: всё больше людей ценят минимализм, натуральные материалы и индивидуальные детали в доме. А цементные вазы как раз из этой серии — прочные, выразительные и абсолютно универсальные. От балкона до гостиной, от клумбы до каминной полки — они подходят везде.
Чтобы приступить к созданию своей первой вазы, нужно немного:
Дополнительно — маска и очки, если боитесь пыли. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и не забывайте о защите кожи.
Процесс несложный и вполне по силам даже тем, кто раньше никогда не имел дело с цементом. Вот как это делается:
Цемент — отличная основа для декора. Его можно покрасить, обернуть верёвкой, украсить мозаикой или ракушками. А можно использовать трафареты для узоров или поэкспериментировать с техникой "цементных полотенец" — получится необычная текстура и формы.
Такие вазы легко адаптировать к конкретной комнате, балкону или саду. А если включить немного фантазии, можно создать по-настоящему уникальные вещи, не потратив целое состояние.
Деко́р - в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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