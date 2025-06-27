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Брутальность в декоре — новый шик: как создать бетонную вазу своими руками

3:04
Недвижимость

Знаете, что сейчас в тренде среди любителей красивого и практичного декора? Цементные вазы. Простые на вид, но стильные и долговечные. Они легко вписываются в интерьер и экстерьер, а главное — вы можете сделать их самостоятельно без особых затрат и опыта.

Бетонные вазы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бетонные вазы

Этот тренд пришёл не случайно: всё больше людей ценят минимализм, натуральные материалы и индивидуальные детали в доме. А цементные вазы как раз из этой серии — прочные, выразительные и абсолютно универсальные. От балкона до гостиной, от клумбы до каминной полки — они подходят везде.

Что понадобится для работы

Чтобы приступить к созданию своей первой вазы, нужно немного:

  • Цемент.
  • Мелкий песок.
  • Вода.
  • Две ёмкости разного размера (например, ведро и банка).
  • Растительное масло.
  • Лопата или мастерок.
  • Перчатки и фартук.

Дополнительно — маска и очки, если боитесь пыли. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и не забывайте о защите кожи.

Пошаговый рецепт стильной вазы

Процесс несложный и вполне по силам даже тем, кто раньше никогда не имел дело с цементом. Вот как это делается:

  • Смешайте 2 части песка и 1 часть цемента.
  • Добавьте воду — немного, пока смесь не станет густой и пластичной.
  • Смажьте большую ёмкость изнутри, а маленькую — снаружи, растительным маслом.
  • Налейте немного смеси на дно большой формы.
  • Установите внутрь меньшую ёмкость и заполните пустоты по краям.
  • В центр меньшей формы положите груз — чтобы она не всплыла.
  • Дайте конструкции застыть минимум 36 часов.
  • Аккуратно извлеките формы, просверлите отверстие для дренажа и обработайте края наждачной бумагой.

Хотите что-то особенное? Украсьте вазу по-своему

Цемент — отличная основа для декора. Его можно покрасить, обернуть верёвкой, украсить мозаикой или ракушками. А можно использовать трафареты для узоров или поэкспериментировать с техникой "цементных полотенец" — получится необычная текстура и формы.

Популярные идеи персонализации

  • Акриловые и металлические краски.
  • Верёвки, ткани, декоративные ленты.
  • Мозаика из камней, стекла или ракушек.
  • Рисунки через трафареты.

Почему цементные горшки — это находка

  • Прочные и надёжные: не боятся ни жары, ни дождя.
  • Универсальные: подойдут для разных растений и стилей — от лофта до сканди.
  • Недорогие: стоят дёшево, выглядят дорого.
  • Индивидуальные: можно подогнать под любое пространство и вкус.

Такие вазы легко адаптировать к конкретной комнате, балкону или саду. А если включить немного фантазии, можно создать по-настоящему уникальные вещи, не потратив целое состояние.

Уточнения

Деко́р - в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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