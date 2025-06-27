Брутальность в декоре — новый шик: как создать бетонную вазу своими руками

3:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Знаете, что сейчас в тренде среди любителей красивого и практичного декора? Цементные вазы. Простые на вид, но стильные и долговечные. Они легко вписываются в интерьер и экстерьер, а главное — вы можете сделать их самостоятельно без особых затрат и опыта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бетонные вазы

Этот тренд пришёл не случайно: всё больше людей ценят минимализм, натуральные материалы и индивидуальные детали в доме. А цементные вазы как раз из этой серии — прочные, выразительные и абсолютно универсальные. От балкона до гостиной, от клумбы до каминной полки — они подходят везде.

Что понадобится для работы

Чтобы приступить к созданию своей первой вазы, нужно немного:

Цемент.

Мелкий песок.

Вода.

Две ёмкости разного размера (например, ведро и банка).

Растительное масло.

Лопата или мастерок.

Перчатки и фартук.

Дополнительно — маска и очки, если боитесь пыли. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и не забывайте о защите кожи.

Пошаговый рецепт стильной вазы

Процесс несложный и вполне по силам даже тем, кто раньше никогда не имел дело с цементом. Вот как это делается:

Смешайте 2 части песка и 1 часть цемента.

Добавьте воду — немного, пока смесь не станет густой и пластичной.

Смажьте большую ёмкость изнутри, а маленькую — снаружи, растительным маслом.

Налейте немного смеси на дно большой формы.

Установите внутрь меньшую ёмкость и заполните пустоты по краям.

В центр меньшей формы положите груз — чтобы она не всплыла.

Дайте конструкции застыть минимум 36 часов.

Аккуратно извлеките формы, просверлите отверстие для дренажа и обработайте края наждачной бумагой.

Хотите что-то особенное? Украсьте вазу по-своему

Цемент — отличная основа для декора. Его можно покрасить, обернуть верёвкой, украсить мозаикой или ракушками. А можно использовать трафареты для узоров или поэкспериментировать с техникой "цементных полотенец" — получится необычная текстура и формы.

Популярные идеи персонализации

Акриловые и металлические краски.

Верёвки, ткани, декоративные ленты.

Мозаика из камней, стекла или ракушек.

Рисунки через трафареты.

Почему цементные горшки — это находка

Прочные и надёжные : не боятся ни жары, ни дождя.

: не боятся ни жары, ни дождя. Универсальные : подойдут для разных растений и стилей — от лофта до сканди.

: подойдут для разных растений и стилей — от лофта до сканди. Недорогие : стоят дёшево, выглядят дорого.

: стоят дёшево, выглядят дорого. Индивидуальные: можно подогнать под любое пространство и вкус.

Такие вазы легко адаптировать к конкретной комнате, балкону или саду. А если включить немного фантазии, можно создать по-настоящему уникальные вещи, не потратив целое состояние.

Уточнения

Деко́р - в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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