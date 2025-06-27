Духовка в коме? Один цитрусовый жест — и она оживает

Запах свежевыпеченного пирога быстро сменяется запахом гари, если духовка покрыта жирной копотью. Мыть её - одно из самых нелюбимых домашних заданий. Но есть лайфхак, который работает лучше уксуса и соды — и при этом пахнет приятно.
Кислота лимона — натуральный обезжириватель. Она растворяет стойкие загрязнения и делает поверхности снова блестящими, не повреждая эмаль и металл.
Что нужно сделать:
А чтобы усилить эффект — предварительно прогрейте духовку на минимальной температуре. Тепло откроет поры загрязнений, и лимон сработает ещё лучше.
Если всё же остались особо упрямые пятна:
Чистка будет проще, если делать её регулярно:
Эти простые привычки продлят жизнь духовке и сэкономят ваши силы в будущем.
Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.
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