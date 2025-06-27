Духовка в коме? Один цитрусовый жест — и она оживает

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запах свежевыпеченного пирога быстро сменяется запахом гари, если духовка покрыта жирной копотью. Мыть её - одно из самых нелюбимых домашних заданий. Но есть лайфхак, который работает лучше уксуса и соды — и при этом пахнет приятно.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

Лимон против жира

Кислота лимона — натуральный обезжириватель. Она растворяет стойкие загрязнения и делает поверхности снова блестящими, не повреждая эмаль и металл.

Что нужно сделать:

Разрежьте лимон пополам и обработайте им загрязнённую зону.

Оставьте сок действовать 10-15 минут.

Протрите поверхность губкой или мягкой тканью.

А чтобы усилить эффект — предварительно прогрейте духовку на минимальной температуре. Тепло откроет поры загрязнений, и лимон сработает ещё лучше.

Если всё же остались особо упрямые пятна:

Подогрейте немного воды и добавьте в неё каплю обезжиривающего средства.

Нанесите состав через пульверизатор.

Для решёток можно использовать мягкую стальную вату.

Как не доводить до катастрофы

Чистка будет проще, если делать её регулярно:

После каждого использования — протирать, особенно если были брызги.

При частом использовании — глубокая чистка раз в неделю.

При редкой — достаточно раз в два месяца.

Эти простые привычки продлят жизнь духовке и сэкономят ваши силы в будущем.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



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