Неожиданный дуэт для ремонта: один мечта дизайнера, другой — ночной кошмар перфоратора

На первый взгляд, гипсокартон и гипсофазер похожи — оба изготавливаются на основе гипса. Но разница между ними принципиальна. Один материал гнётся, другой — ломает всё, что попытается его согнуть.
Гипсокартон — это гипсовая сердцевина, обёрнутая в два листа строительного картона. Лёгкий, удобный в монтаже, с возможностью гнуться в мокром состоянии — идеально для дизайнерских решений.
А вот гипсофазер — другая история. Это монолитная смесь гипса и целлюлозы, спрессованная в прочную плиту. У неё одна сторона грунтованная, другая — обычная. Никакого картона, никакой гибкости — только прочность и устойчивость к огню и влаге.
Гипсофазер тяжелее и прочнее гипсокартона. Он не трескается, не прогибается и не боится воды. Это материал для серьёзных задач — изоляция от шума, устойчивость к возгоранию, прочная основа. Гипсокартон же подойдёт там, где важна скорость и простота: монтаж перегородок, выравнивание стен и создание декоративных форм.
Гипсофазер — выбор для складов, подвальных помещений, холодных домов и технических зон. Он выдерживает влагу, теплоизолирует, хорошо держит форму и даже укладывается на пол под финишное покрытие — будь то ламинат, плитка или паркет.
Гипсокартон — ваш союзник в жилых помещениях. Его можно легко согнуть, разрезать, оформить как угодно. Хотите арку, колонну или нишу с подсветкой? Вам сюда.
Гипсокарто́н (от лист гипсокартонный), также сухая гипсовая штукатурка (от англ. drywall), — строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бумаги (картона) и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.