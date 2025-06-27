Неожиданный дуэт для ремонта: один мечта дизайнера, другой — ночной кошмар перфоратора

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На первый взгляд, гипсокартон и гипсофазер похожи — оба изготавливаются на основе гипса. Но разница между ними принципиальна. Один материал гнётся, другой — ломает всё, что попытается его согнуть.

Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ремонт

Из чего сделаны

Гипсокартон — это гипсовая сердцевина, обёрнутая в два листа строительного картона. Лёгкий, удобный в монтаже, с возможностью гнуться в мокром состоянии — идеально для дизайнерских решений.

А вот гипсофазер — другая история. Это монолитная смесь гипса и целлюлозы, спрессованная в прочную плиту. У неё одна сторона грунтованная, другая — обычная. Никакого картона, никакой гибкости — только прочность и устойчивость к огню и влаге.

Что прочнее

Гипсофазер тяжелее и прочнее гипсокартона. Он не трескается, не прогибается и не боится воды. Это материал для серьёзных задач — изоляция от шума, устойчивость к возгоранию, прочная основа. Гипсокартон же подойдёт там, где важна скорость и простота: монтаж перегородок, выравнивание стен и создание декоративных форм.

Где применять

Гипсофазер — выбор для складов, подвальных помещений, холодных домов и технических зон. Он выдерживает влагу, теплоизолирует, хорошо держит форму и даже укладывается на пол под финишное покрытие — будь то ламинат, плитка или паркет.

Гипсокартон — ваш союзник в жилых помещениях. Его можно легко согнуть, разрезать, оформить как угодно. Хотите арку, колонну или нишу с подсветкой? Вам сюда.

Уточнения

Гипсокарто́н (от лист гипсокартонный), также сухая гипсовая штукатурка (от англ. drywall), — строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бумаги (картона) и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями.



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