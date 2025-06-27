Швы между плиткой кричали о помощи — но их спасло то, что стояло на кухне

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Потемневшие швы между плитками — знакомая картина, особенно в ванной или на кухне. Влага, грязь, следы времени — кажется, победить всё это может только химия с ядовитым запахом. Но в 2025 году всё больше людей отказываются от агрессивных средств в пользу простых решений, и одно из них — белый уксус.

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка плитки

Почему уксус работает

Эта прозрачная жидкость, знакомая всем по кухне, обладает внушительным набором полезных свойств. Секрет — в высокой концентрации уксусной кислоты (около 8%), которая разъедает известковые отложения, растворяет жир и дезинфицирует без вреда для здоровья. В отличие от бытовой химии, уксус не вызывает головной боли, стоит копейки и продаётся в каждом магазине.

Где применять

Белый уксус подходит для швов на плитке в любых зонах: в ванной, на кухне, в прихожей. Он одинаково эффективен и на современных керамических полах, и на старинной терракоте. Удивительно, но даже глубоко въевшаяся грязь уступает после одного сеанса.

Лайфхак: добавьте соду

Для усиления эффекта достаточно простого рецепта:

200 мл белого уксуса

2 ст. ложки пищевой соды

старая зубная щётка

тёплая вода

салфетка из микрофибры

Смешайте уксус с содой (реакция — это норма), нанесите шипящую смесь на швы и оставьте на 5-10 минут. Затем — немного терпения и старая щётка. Завершающий штрих — промойте тёплой водой и вытрите насухо.

Магия в действии

Результат заметен сразу: плитка словно проснулась после долгого сна. Удивительно, как простое средство даёт ощущение свежести и чистоты без лишних затрат.

Уточнения

Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.



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