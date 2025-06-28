Почему застройщики рискуют потерять деньги при рассрочке

Россияне всё чаще покупают квартиры в рассрочку — звучит удобно: цену зафиксировал, проценты не платишь. Но за этим комфортом могут скрываться серьёзные риски, о которых предупреждает Центробанк.
В первом квартале 2025 года доля рассрочек в сделках достигла 40%. Общая сумма таких обязательств превысила 1 трлн рублей. Люди берут жильё в рассрочку, рассчитывая позже перекредитоваться под более выгодную ставку ипотеки.
"Рассрочка кажется привлекательной: цена заморожена, сделка состоялась. Но человек всё ещё должен застройщику", — объясняет Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности Банка России.
Однако тут есть подвох:
В отличие от ипотеки, рассрочка не даёт покупателю гарантий:
Для застройщиков риски тоже ощутимы. Если цены на жильё упадут, покупатели могут разорвать договор. При этом банки теряют прозрачность: деньги от клиентов поступают не сразу, и сложно понять реальное финансовое положение застройщика.
Центробанк уже просил банки внимательнее относиться к проектам, где большая часть сделок идёт через рассрочку, и учитывать этот фактор при оценке рисков.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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