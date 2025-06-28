Почему застройщики рискуют потерять деньги при рассрочке

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Россияне всё чаще покупают квартиры в рассрочку — звучит удобно: цену зафиксировал, проценты не платишь. Но за этим комфортом могут скрываться серьёзные риски, о которых предупреждает Центробанк.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подписывает договор

В первом квартале 2025 года доля рассрочек в сделках достигла 40%. Общая сумма таких обязательств превысила 1 трлн рублей. Люди берут жильё в рассрочку, рассчитывая позже перекредитоваться под более выгодную ставку ипотеки.

"Рассрочка кажется привлекательной: цена заморожена, сделка состоялась. Но человек всё ещё должен застройщику", — объясняет Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности Банка России.

Однако тут есть подвох:

Никто не гарантирует, что через год ставки по ипотеке действительно снизятся.

Банки могут отказать в перекредитовании, даже если ставки упадут.

В отличие от ипотеки, рассрочка не даёт покупателю гарантий:

Нет кредитных каникул.

Нет страховки от форс-мажоров.

Нет полноценной юридической защиты.

Для застройщиков риски тоже ощутимы. Если цены на жильё упадут, покупатели могут разорвать договор. При этом банки теряют прозрачность: деньги от клиентов поступают не сразу, и сложно понять реальное финансовое положение застройщика.

Центробанк уже просил банки внимательнее относиться к проектам, где большая часть сделок идёт через рассрочку, и учитывать этот фактор при оценке рисков.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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