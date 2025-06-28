Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шоу продолжается: как звезда Грэмми справилась с неожиданной проблемой на сцене
Долгий перелёт может закончиться неожиданно — вот что советуют врачи
Испанская Гавана: маршрут по югу Испании, который вы не забудете
Ещё одна страна отказывается от своей валюты: в ЕС станет больше евро
Минтранс борется с отвлечением водителей: новые технологии для вашей безопасности на дороге
Скандал вокруг разбитого унитаза: жена Аркадия Укупника оказалась в центре судебного разбирательства
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Ты включаешь кондиционер — и даже не подозреваешь, что рискуешь
Загородные дома не дорожают уже полтора года — в чём подвох

Вклады с пониженной ставкой: стоит ли спешить с оформлением

1:57
Недвижимость

Уже с 1 июля 2025 года Сбер запускает волну снижения ставок — и это затронет сразу несколько направлений: ипотеку, потребительские кредиты и вклады. Причём размер изменений зависит от условий, но в некоторых случаях разница будет весьма ощутимой.

Макет дома и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макет дома и монеты на столе

Ипотека: ставки вниз — выгоды вверх

С 1 июля ипотечные кредиты от Сбера станут доступнее: ставка уменьшится на 0,5-2 процентных пункта. Всё зависит от размера первоначального взноса. А для тех, кто строит быстровозводимые дома по программе ИЖС, предусмотрена дополнительная скидка — минус ещё 1 п. п.

На платформе "Домклик" минимальная ставка составит от 21,4%.

Потребительские кредиты: меньше процентов — больше возможностей

Уже с 30 июня Сбер понижает минимальную ставку по потребкредитам на 1 п. п. Это — продолжение курса на удешевление заёмных средств, начатого в июне, когда банк уже снизил ставки по потребкредитам на 2 п. п.

Вклады: тоже с понижением

Изменения затронут и вклады. С 30 июня уменьшаются надбавки по линейке "СберВклад": с 1% до 0,7%. Максимальная ставка по вкладам "Лучший %" и "СберВклад" на срок 4-5 месяцев составит теперь 18% годовых — вместо прежних 19%.

Почему это происходит

Причина — снижение ключевой ставки Центробанком. Оно дало банкам возможность корректировать условия розничных продуктов. Сбер начал действовать уже в июне, снизив ставки по ипотеке на 2-3,5 п. п., а теперь продолжает курс на смягчение условий.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Домашние животные
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи Аудио 
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Еда и рецепты
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Последние материалы
Ещё одна страна отказывается от своей валюты: в ЕС станет больше евро
Минтранс борется с отвлечением водителей: новые технологии для вашей безопасности на дороге
Скандал вокруг разбитого унитаза: жена Аркадия Укупника оказалась в центре судебного разбирательства
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Ты включаешь кондиционер — и даже не подозреваешь, что рискуешь
Загородные дома не дорожают уже полтора года — в чём подвох
Забудьте про теории заговора: пирамида в Гизе действительно управляет энергией
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Черные точки больше не проблема: хитрости для чистой кожи без лишних затрат
Государство платит — ты рулишь: неожиданный способ сэкономить десятки тысяч на обучении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.