Вклады с пониженной ставкой: стоит ли спешить с оформлением

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уже с 1 июля 2025 года Сбер запускает волну снижения ставок — и это затронет сразу несколько направлений: ипотеку, потребительские кредиты и вклады. Причём размер изменений зависит от условий, но в некоторых случаях разница будет весьма ощутимой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макет дома и монеты на столе

Ипотека: ставки вниз — выгоды вверх

С 1 июля ипотечные кредиты от Сбера станут доступнее: ставка уменьшится на 0,5-2 процентных пункта. Всё зависит от размера первоначального взноса. А для тех, кто строит быстровозводимые дома по программе ИЖС, предусмотрена дополнительная скидка — минус ещё 1 п. п.

На платформе "Домклик" минимальная ставка составит от 21,4%.

Потребительские кредиты: меньше процентов — больше возможностей

Уже с 30 июня Сбер понижает минимальную ставку по потребкредитам на 1 п. п. Это — продолжение курса на удешевление заёмных средств, начатого в июне, когда банк уже снизил ставки по потребкредитам на 2 п. п.

Вклады: тоже с понижением

Изменения затронут и вклады. С 30 июня уменьшаются надбавки по линейке "СберВклад": с 1% до 0,7%. Максимальная ставка по вкладам "Лучший %" и "СберВклад" на срок 4-5 месяцев составит теперь 18% годовых — вместо прежних 19%.

Почему это происходит

Причина — снижение ключевой ставки Центробанком. Оно дало банкам возможность корректировать условия розничных продуктов. Сбер начал действовать уже в июне, снизив ставки по ипотеке на 2-3,5 п. п., а теперь продолжает курс на смягчение условий.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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