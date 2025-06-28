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Загородные дома не дорожают уже полтора года — в чём подвох

Недвижимость

Если вы планировали покупку загородного дома, у нас для вас есть неожиданные новости.

дом
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
дом

На форуме "Движение", который в эти дни проходит на "Роза Хутор" в Сочи, замдиректора по работе с застройщиками ЦИАН Михаил Дрокин рассказал, что рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не планирует удивлять резким ростом. Прогноз — максимум 2% к текущим ценам в течение 2025 года. Это даже не догонит инфляцию.

"По ценам продолжится стагнация, изменения будут в пределах 2% — это значительно ниже инфляции. Предложение продолжает расти, по итогам года мы увидим прирост предложения на 15%", — заявил Дрокин.

Такой рост — больше символический. А вот реальное движение наблюдается в предложении: за год количество новых объектов увеличится на 15%. Несмотря на это, спрос остаётся сдержанным, а интерес покупателей — выборочным.

Загородный рынок — в режиме ожидания

По словам Михаила Дрокина, стоимость домов за пределами города остаётся почти неизменной вот уже полтора года. Нет роста, но и обвала тоже не предвидится.

"Цены на загородные дома практически не меняются в течение 1,5 лет. Спрос на этот вид недвижимости также не самый большой", — отметил он.

Схожая картина и на рынке земельных участков: интерес падает, а вот число доступных лотов — наоборот, растёт.

"Сейчас растущее предложение превышает сократившийся спрос", — добавил он.

Форум, где говорят о будущем

Мероприятие "Движение" ежегодно объединяет тысячи профессионалов строительной отрасли. С 2020 года это не просто форум, а полноценная платформа для обмена опытом, обсуждения трендов и формирования новых бизнес-контактов.

И, судя по текущим заявлениям, 2025 год может стать временем разумных покупок для тех, кто не гонится за ажиотажем, а умеет ждать и анализировать.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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