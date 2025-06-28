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Маленькая прихожая, большой беспорядок? Есть простое решение

2:26
Недвижимость

Маленькая прихожая может испортить настроение с самого утра: в спешке ищете ключи, шарф, вторую перчатку… А гости не знают, куда деть мокрую одежду. Если вам знакомы эти ситуации — пора действовать. Рассказываем, как превратить тесную входную зону в удобное пространство.

Прихожая в квартире
Фото: https://www.freepik.com
Прихожая в квартире

Корзины решают больше, чем вы думаете

Не стоит недооценивать силу обычной корзины. Плетёные, текстильные, металлические — они легко справляются с беспорядком. Разделите их по функциям: под перчатки, шарфы, зонты, домашние тапки, игрушки. Каждый член семьи может получить свою. Удобно и просто.

Корзины легко спрятать:

  • Под скамьёй.
  • На полке.
  • На крючке у стены.

Используйте каждый сантиметр

Углы, торцы, пространство над дверью — всё это пригодится:

  • В угол можно поставить узкую полку или повесить ключницу.
  • Торцы шкафа — идеальны для крючков и подвесных корзинок.
  • Над дверью разместите открытую полку или антресоль.

Спрятанное — значит удобное

Двери шкафов тоже работают на вас. В закрытом состоянии они превращаются в стены, на которых удобно размещать дополнительные крючки. Так же можно использовать и двери прихожей, если они открываются к стене.

Парящая консоль — минимализм и удобство

Подвесные консоли не только экономят место, но и облегчают уборку. Визуально они "разгружают" интерьер. На узкой полке удобно хранить ключи, квитанции, очки, гаджеты. Всё под рукой — и без лишнего загромождения.

Соберите свой собственный гардероб

Если модульная мебель не подходит, соберите "конструктор" сами:

  • Узкие полки.
  • Крючки.
  • Подвесные штанги.

Продумайте хранение для всего: верхняя одежда, обувь, сумки, аксессуары, ключи. Подвесная штанга под потолком заменит стойку и вместит больше.

Не забудьте про сидячее место

Скамья или стул — не роскошь, а необходимость. Надевать обувь стоя — неудобно. Компактные варианты с ящиками, откидной крышкой или встроенными полками помогут сэкономить место. А ещё туда легко убрать те самые корзины.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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