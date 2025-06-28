Маленькая прихожая, большой беспорядок? Есть простое решение

Маленькая прихожая может испортить настроение с самого утра: в спешке ищете ключи, шарф, вторую перчатку… А гости не знают, куда деть мокрую одежду. Если вам знакомы эти ситуации — пора действовать. Рассказываем, как превратить тесную входную зону в удобное пространство.
Не стоит недооценивать силу обычной корзины. Плетёные, текстильные, металлические — они легко справляются с беспорядком. Разделите их по функциям: под перчатки, шарфы, зонты, домашние тапки, игрушки. Каждый член семьи может получить свою. Удобно и просто.
Корзины легко спрятать:
Углы, торцы, пространство над дверью — всё это пригодится:
Двери шкафов тоже работают на вас. В закрытом состоянии они превращаются в стены, на которых удобно размещать дополнительные крючки. Так же можно использовать и двери прихожей, если они открываются к стене.
Подвесные консоли не только экономят место, но и облегчают уборку. Визуально они "разгружают" интерьер. На узкой полке удобно хранить ключи, квитанции, очки, гаджеты. Всё под рукой — и без лишнего загромождения.
Если модульная мебель не подходит, соберите "конструктор" сами:
Продумайте хранение для всего: верхняя одежда, обувь, сумки, аксессуары, ключи. Подвесная штанга под потолком заменит стойку и вместит больше.
Скамья или стул — не роскошь, а необходимость. Надевать обувь стоя — неудобно. Компактные варианты с ящиками, откидной крышкой или встроенными полками помогут сэкономить место. А ещё туда легко убрать те самые корзины.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?