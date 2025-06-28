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Этот стиль разрушает все интерьерные правила — но выглядит безупречно

2:57
Недвижимость

Можно ли смешивать стили в интерьере и при этом не превратить дом в художественный хаос? Да, если понимать разницу между эклектикой и фьюжн. Эти направления часто путают, но на деле они — не одно и то же. У них схожая цель — объединять разностилевые элементы, но совершенно разные подходы.

интерьер экологичный
Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
интерьер экологичный

Эклектика: порядок среди контрастов

Эклектика — это не беспорядочное смешение мебели и декора, а тщательно продуманный интерьерный коктейль. Слово происходит от греческого "eklego" — "выбираю", и это многое объясняет. Этот стиль зародился ещё в XIX веке, когда архитекторы начали сочетать элементы барокко, классицизма и других направлений, создавая персонализированные пространства.

В эклектике важно соблюдать баланс: обычно смешиваются 2-3 стиля, объединённые цветом, текстурами или наоборот — играющие на контрастах. При этом интерьер остаётся гармоничным, несмотря на разноплановость. Часто база делается нейтральной — светлые стены, деревянный пол, — чтобы дать простор выразительным предметам мебели и декора.

От историзма эклектику отличает большая свобода. Если историзм аккуратно адаптирует один стиль прошлого, то эклектика позволяет сочетать антикварный комод с современной люстрой и винтажным ковром. Главное — соблюдать визуальную логику и избегать случайных решений.

Фьюжн: смелость без границ

Фьюжн — это уже не просто стиль, а настоящая философия свободы. Он появился ближе к концу XX века и сразу стал бунтарем: никаких ограничений по эпохам и странам, минимум правил, максимум выразительности.

Этот стиль охотно миксует несочетаемое: поп-арт и ар-деко, азиатские мотивы и американский модерн. В отличие от сдержанной эклектики, фьюжн не боится ярких красок, причудливых форм, ироничных деталей. Здесь кресло в классическом стиле может быть обито кислотным текстилем, а люстра напоминать арт-объект.

Однако важно: фьюжн не скатывается в китч. Все элементы — даже самые дерзкие — подчиняются общей концепции. Интерьеры в этом стиле эмоциональны, выразительны, но не хаотичны.

Что объединяет оба стиля

  • Нейтральная отделка как фон.
  • Микс культур, эпох и материалов.
  • Авторский подход — такие интерьеры невозможно повторить.
  • Сложность исполнения: без вкуса и опыта результат может быть катастрофой.

Эклектика и фьюжн — это словно дизайнерские наряды, сшитые на заказ. В них не бывает случайных деталей, каждая вещь рассказывает свою историю. И если классический интерьер напоминает костюм-тройку, то фьюжн — авангардный показ мод.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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