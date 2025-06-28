Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стопы как у танцовщицы: четыре упражнения, которые изменят вашу походку навсегда
Не для семьи, а для дела: этот внедорожник превращается в мастерскую на колёсах
Маникюр, который калечит: правда об операции, которую скрывают от владельцев кошек
Кредиты на 30 лет: как это изменит жизнь россиян
Летний душ на даче: как создать собственный оазис комфорта на участке
Универсальный рецепт сладкого теста для тартов и песочных пирогов: всего 5 ингредиентов и несколько минут на замес
Хаос в салоне: пассажирка устроила истерику на борту Аэрофлота и потребовала люкс
Контакт глазами или чат-бот: как технологии стали приютом для одиночества
Канье Уэст платит за каждый выход в свет: как Бьянка Цензори превратила контроль в прибыль

Зелёный район будущего: как изменится Варна в ближайшие годы

2:31
Недвижимость

Представьте себе район, где спорт, природа, жильё и культурные события сливаются в единое пространство. Именно такой проект планируется в Варне - вокруг строящегося стадиона "Арена Варна".

Проект в Варне
Фото: https://commons.wikimedia.org by Sven Teschke, Büdingen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проект в Варне

Новый стадион как ядро городской трансформации

В сердце будущего квартала — современный стадион на 22 000 мест, полностью соответствующий требованиям УЕФА и ФИФА. Помимо основного сооружения, в проект входят VIP-зоны, спортивные и административные секции, подземная парковка и торговая инфраструктура. Общая площадь спортивного комплекса — внушительные 78 500 кв. м.

"Вопреки трудностям, мы не отказываемся от своих обязательств и продолжаем реализацию проекта", — отметил исполнительный директор "Спортен комплекс Варна" АД Пламен Андреев.

Новая площадь и зелёные зоны

Перед стадионом появится просторная городская площадь в 12 000 кв. м., предназначенная для массовых мероприятий и культурных встреч. Здесь предусмотрена удобная пешеходная инфраструктура, озеленённые пространства, места для отдыха и общения.

Что ещё входит в проект

Планировка включает не только спортивные, но и жилые и коммерческие зоны:

  • Спортивный зал — 6 880 кв. м.
  • Жилая застройка — 48 000 кв. м.
  • Магазины и сервисы — 9 800 кв. м.
  • Офисы — 3 000 кв. м.
  • Зоны общественного обслуживания — 24 000 кв. м.

Особое внимание уделено зелёным насаждениям — более 30% территории займут парки, тематические сады, велодорожки, спортивные и детские площадки.

Город будущего: шаг за шагом

Проект будет реализовываться поэтапно. В данный момент идут административные процедуры по утверждению градостроительных планов и получению разрешений на строительство. Эксперты ожидают, что реализация проекта обеспечит новые рабочие места, повысит инвестиционную привлекательность района и станет импульсом для развития городской экономики.

"Наша цель — создать место, где будет комфортно жить, работать, заниматься спортом и отдыхать", — подчёркивает Пламен Андреев.

Уточнения

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель") или Зо́дчество - искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Домашние животные
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Последние материалы
Цунами, которое стёрло Аляску: разрушения видно из космоса
Гениальный трюк с водой превратит ваш картофель в хрустящие чипсы: рецепт, который вы захотите повторить
Муж Саши Митрошиной впервые объяснил, почему вмешался в дела блогерши: неожиданный поворот
Забудьте о прополке: как заставить свой огород работать на вас
Джинн из бутылки? Учёные создают искусственную ДНК — что это означает для человечества
Материнство не помеха: Юлия Ковальчук вдохновила Арзамасову своим преображением
Неожиданное решение: почему США разрешили российским банкам работать в атомной сфере
Эти скромные бокалы из СССР сегодня приносят владельцам по 300 тысяч рублей
Самые красивые пляжи Ираклиона: от диких до шикарных
Летний кошмар водителя: что делать, если мотор начал греться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.