Зелёный район будущего: как изменится Варна в ближайшие годы

Представьте себе район, где спорт, природа, жильё и культурные события сливаются в единое пространство. Именно такой проект планируется в Варне - вокруг строящегося стадиона "Арена Варна".
В сердце будущего квартала — современный стадион на 22 000 мест, полностью соответствующий требованиям УЕФА и ФИФА. Помимо основного сооружения, в проект входят VIP-зоны, спортивные и административные секции, подземная парковка и торговая инфраструктура. Общая площадь спортивного комплекса — внушительные 78 500 кв. м.
"Вопреки трудностям, мы не отказываемся от своих обязательств и продолжаем реализацию проекта", — отметил исполнительный директор "Спортен комплекс Варна" АД Пламен Андреев.
Перед стадионом появится просторная городская площадь в 12 000 кв. м., предназначенная для массовых мероприятий и культурных встреч. Здесь предусмотрена удобная пешеходная инфраструктура, озеленённые пространства, места для отдыха и общения.
Планировка включает не только спортивные, но и жилые и коммерческие зоны:
Особое внимание уделено зелёным насаждениям — более 30% территории займут парки, тематические сады, велодорожки, спортивные и детские площадки.
Проект будет реализовываться поэтапно. В данный момент идут административные процедуры по утверждению градостроительных планов и получению разрешений на строительство. Эксперты ожидают, что реализация проекта обеспечит новые рабочие места, повысит инвестиционную привлекательность района и станет импульсом для развития городской экономики.
"Наша цель — создать место, где будет комфортно жить, работать, заниматься спортом и отдыхать", — подчёркивает Пламен Андреев.
Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель") или Зо́дчество - искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.
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