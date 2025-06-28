Зелёный район будущего: как изменится Варна в ближайшие годы

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Представьте себе район, где спорт, природа, жильё и культурные события сливаются в единое пространство. Именно такой проект планируется в Варне - вокруг строящегося стадиона "Арена Варна".

Фото: https://commons.wikimedia.org by Sven Teschke, Büdingen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проект в Варне

Новый стадион как ядро городской трансформации

В сердце будущего квартала — современный стадион на 22 000 мест, полностью соответствующий требованиям УЕФА и ФИФА. Помимо основного сооружения, в проект входят VIP-зоны, спортивные и административные секции, подземная парковка и торговая инфраструктура. Общая площадь спортивного комплекса — внушительные 78 500 кв. м.

"Вопреки трудностям, мы не отказываемся от своих обязательств и продолжаем реализацию проекта", — отметил исполнительный директор "Спортен комплекс Варна" АД Пламен Андреев.

Новая площадь и зелёные зоны

Перед стадионом появится просторная городская площадь в 12 000 кв. м., предназначенная для массовых мероприятий и культурных встреч. Здесь предусмотрена удобная пешеходная инфраструктура, озеленённые пространства, места для отдыха и общения.

Что ещё входит в проект

Планировка включает не только спортивные, но и жилые и коммерческие зоны:

Спортивный зал — 6 880 кв. м.

Жилая застройка — 48 000 кв. м.

Магазины и сервисы — 9 800 кв. м.

Офисы — 3 000 кв. м.

Зоны общественного обслуживания — 24 000 кв. м.

Особое внимание уделено зелёным насаждениям — более 30% территории займут парки, тематические сады, велодорожки, спортивные и детские площадки.

Город будущего: шаг за шагом

Проект будет реализовываться поэтапно. В данный момент идут административные процедуры по утверждению градостроительных планов и получению разрешений на строительство. Эксперты ожидают, что реализация проекта обеспечит новые рабочие места, повысит инвестиционную привлекательность района и станет импульсом для развития городской экономики.

"Наша цель — создать место, где будет комфортно жить, работать, заниматься спортом и отдыхать", — подчёркивает Пламен Андреев.

Уточнения

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель") или Зо́дчество - искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.



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