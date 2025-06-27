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Секретная настройка телевизора, которая может сэкономить вам тысячи рублей на электричестве

2:43
Недвижимость

Многие из нас засыпают под сериал, не задумываясь, сколько электроэнергии при этом тратится. Пока вы мирно спите, телевизор продолжает работать — а вместе с ним и счётчик. Даже если экран погас, это ещё не значит, что устройство перестало потреблять энергию. Современные модели оснащены функциями быстрого запуска, умными настройками, голосовыми ассистентами и Wi-Fi — всё это активно расходует электричество даже в режиме ожидания.

Телевизор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телевизор

Телевизор — один из самых "прожорливых" бытовых приборов в доме. Особенно если речь идёт о больших моделях с высокой яркостью и насыщенными цветами. Да, производители обещают улучшенную энергоэффективность, но в реальности 55-дюймовый экран с интеллектуальными функциями вполне способен существенно увеличить цифры в вашем счёте.

Есть, однако, простой способ снизить потребление без потери комфорта. Начните с самого очевидного: включите режим энергосбережения. Эта функция есть почти в каждом современном телевизоре и работает так, как надо — снижает яркость, отключает лишние эффекты, оптимизирует звук и экономит энергию. В вечернее время или при просмотре в затемнённой комнате высокая яркость вам просто не нужна.

Если вы часто засыпаете перед экраном, активируйте таймер автоматического отключения. Это особенно важно, если вы оставляете телевизор включённым "на фон" — настройка таймера гарантирует, что он выключится сам, не потребляя электричество всю ночь.

Тем, кто хочет действовать радикально, стоит установить розетку с таймером или энергоконтролем. Вы задаёте конкретные временные интервалы, когда телевизор должен получать питание. В остальное время — полное отключение от сети. Это решение особенно актуально для тех, у кого в доме несколько телевизоров: в спальне, на кухне, в детской. Часто старые модели, оставленные включёнными в розетку, продолжают расходовать электричество часами, хотя никто их не смотрит.

Наконец, подумайте: действительно ли вам нужен телевизор в каждой комнате? Центром семейного досуга, как правило, остаётся гостиная. В остальных помещениях можно вполне обойтись мобильными устройствами — они экономичнее и удобнее в использовании.

Маленькие настройки, такие как понижение яркости, отключение быстрого запуска и установка таймера, действительно могут заметно сократить потребление. Не нужно менять телевизор — достаточно научиться использовать его правильно.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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