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Это комнатное растение переживет всё — даже если вы забудете про него на месяц

2:04
Недвижимость

Если вы ищете комнатное растение, которое не только красиво выглядит, но и требует минимального ухода, у вас уже есть фаворит — сансевиерия. В народе её называют тёщин язык или змеиное растение, и это прозвище давно стало синонимом выносливости и пользы.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

У неё нет стебля, только жесткие, вертикальные листья, и именно за свою форму и стойкость она полюбилась тысячам любителей комнатных растений. Сансевиерия не боится ни пересушенного воздуха, ни редкого полива, ни нехватки света. Её можно спокойно оставить без внимания на пару недель — и по возвращении вы увидите всё ту же стройную, зелёную красоту, а не жалкое увядшее растение.

Но это не просто живой декор. Сансевиерия умеет очищать воздух от вредных веществ, таких как формальдегид и бензол — они содержатся в выхлопах и часто присутствуют в домах, расположенных рядом с дорогами. Это растение буквально делает воздух чище. Более того, оно продолжает вырабатывать кислород и ночью, помогая улучшить качество сна, насыщая помещение свежестью и снижая уровень углекислого газа. Именно поэтому сансевиерию всё чаще советуют размещать не только в гостиной, но и в спальне.

С научной точки зрения у тёщиного языка есть и другие доказанные плюсы. Он помогает уменьшить головные боли, облегчает дыхание, снимает раздражение глаз и даже способствует концентрации. А с эстетической стороны — это универсальный элемент декора. Сансевиерия уместна в любом интерьере, от минималистского до эклектичного.

Некоторые дизайнеры даже высаживают целые стены из сансевиерии — такое решение заменяет перегородку, делит пространство и при этом выглядит современно и эффектно. Пожалуй, нет другого растения, которое бы сочетало в себе столько практической пользы, выносливости и декоративности.

Уточнения

Сансевие́рия (сансевие́ра, сансевье́ра; лат. Sansevieria) — во многих устаревших системах классификации растений род бесстеблевых вечнозелёных многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (Asparagaceae), ранее этот род помещали в семейство Агавовые.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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