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Засыпьте это в барабан — и ваша стиральная машина снова станет как новая

1:32
Недвижимость

Вы когда-нибудь замечали, что от стиральной машины иногда пахнет хуже, чем от грязного белья? Хотя она должна освежать одежду, внутри неё накапливаются остатки моющих средств, грязь, бактерии и плесень, особенно если вы пользуетесь жёсткой водой.

Соль в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Соль в стиральной машине

Это может привести к неприятному запаху, налёту на барабане и даже к тому, что вещи после стирки будут пахнуть хуже, чем до неё. Но есть решение — простое, дешёвое и экологичное. Забудьте о специальных таблетках и дорогой химии. Всё, что вам нужно, уже стоит у вас на кухне: обычный белый уксус и пищевая сода.

Это сочетание не только устранит запах, но и справится с бактериями, очистит налёт и сделает барабан чистым до блеска. Для начала обработайте резиновую прокладку на дверце — именно там чаще всего скапливается плесень. Нанесите уксус, оставьте на 10-15 минут и протрите микрофиброй. Затем запустите машину на самый горячий и длительный режим, налив в отсек для порошка два стакана уксуса.

Когда цикл закончится, снова включите машину — теперь с полстакана соды, которую нужно насыпать прямо в барабан. После второго цикла просто протрите внутренности салфеткой — и всё. Никакого запаха. Никакой плесени.

Если повторять такую чистку раз в месяц, машинка будет служить дольше, а ваша одежда — пахнуть только свежестью.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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