Лавровый лист: как простой ингредиент может притянуть деньги в ваш дом по фэн-шуй

В кулинарии он всего лишь ароматная приправа, но в учениях фэн-шуй лавровый лист считается сильным энергетическим инструментом. В древнем Китае его использовали как защиту от негативной энергии, а также для привлечения успеха и материального достатка. Считается, что сухой лавровый лист способен активизировать поток положительной энергии ци и направить его в нужное русло — к вашему благополучию.
К тому же, в античности лавровые венки надевали на головы победителей. Этот образ работает и в энергетическом смысле — лист символизирует движение к успеху.
Самая важная точка в любой квартире с точки зрения фэн-шуй — это входная дверь. Именно здесь в дом проникает энергия, и именно здесь стоит поставить первый "энергетический фильтр". Разместите один или несколько лавровых листьев:
Такой амулет будет символически "отсекать" негатив снаружи и сохранять всё хорошее внутри.
Если хотите, чтобы деньги чаще оказывались в вашем кошельке, поместите туда один сухой лавровый лист. Он должен быть целым и чистым. По фэн-шуй это усилит притяжение финансовых потоков. Вы также можете:
Этот маленький ритуал помогает не только привлечь новые доходы, но и удерживать уже имеющееся благосостояние.
Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.
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