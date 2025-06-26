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Лавровый лист: как простой ингредиент может притянуть деньги в ваш дом по фэн-шуй

1:49
Недвижимость

В кулинарии он всего лишь ароматная приправа, но в учениях фэн-шуй лавровый лист считается сильным энергетическим инструментом. В древнем Китае его использовали как защиту от негативной энергии, а также для привлечения успеха и материального достатка. Считается, что сухой лавровый лист способен активизировать поток положительной энергии ци и направить его в нужное русло — к вашему благополучию.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

К тому же, в античности лавровые венки надевали на головы победителей. Этот образ работает и в энергетическом смысле — лист символизирует движение к успеху.

Главный вход — зона, откуда начинается изобилие

Самая важная точка в любой квартире с точки зрения фэн-шуй — это входная дверь. Именно здесь в дом проникает энергия, и именно здесь стоит поставить первый "энергетический фильтр". Разместите один или несколько лавровых листьев:

  • под ковриком у входа;
  • в небольшом блюдце на полке у двери;
  • прикрепите к внутреннему косяку или к венку на входную дверь.

Такой амулет будет символически "отсекать" негатив снаружи и сохранять всё хорошее внутри.

Денежный талисман в кошельке

Если хотите, чтобы деньги чаще оказывались в вашем кошельке, поместите туда один сухой лавровый лист. Он должен быть целым и чистым. По фэн-шуй это усилит притяжение финансовых потоков. Вы также можете:

  • положить лист в отделение с наличными;
  • спрятать в карман сумки, которую часто берёте с собой;
  • использовать лист в домашнем сейфе или коробке, где храните сбережения.

Этот маленький ритуал помогает не только привлечь новые доходы, но и удерживать уже имеющееся благосостояние.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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