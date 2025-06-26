Муравьи убегают, комары улетают: этот проверенный трюк с алюминиевой фольгой надёжно борется с насекомыми

Комары, муравьи, мошки — лето неизбежно приносит с собой армию незваных гостей. Но есть один недооценённый способ, который не требует химикатов и стоит буквально копейки. Простая алюминиевая фольга в тандеме с ароматными добавками способна превратиться в мощный репеллент. Не верится? А зря.
Как рассказывают авторы чешского проекта iReceptář, всё начинается с самых обычных шариков из алюминиевой фольги. Их не нужно делать идеально ровными — главное, чтобы они были размером примерно с грецкий орех. После этого в ход идут натуральные отпугиватели: цедра цитрусовых, кофейная гуща или эфирные масла. Фольгу можно слегка проколоть, чтобы запахи постепенно испарялись.
Для усиления эффекта шарики советуют размещать в местах, где насекомые чаще всего "заходят": вдоль оконных рам, на подоконниках, возле мусорного ведра или в кладовке. А для комаров — возле кроватей и на открытых террасах.
Есть несколько версий. Во-первых, отражённый свет от фольги дезориентирует насекомых, особенно в солнечные часы. Это чем-то напоминает садовые CD-диски от птиц. Во-вторых, сильные запахи — будь то лимон, мята или кофе — сбивают насекомых с пути и буквально выбивают их из "нюхового равновесия".
И если муравьи чувствуют запах пищи на расстоянии в несколько метров, то цитрусовые и кофе действуют на них как сигнальный флаг: "Опасность — не приближаться". Для комаров же главное — не давать им возможность комфортно приземлиться. Мерцание фольги и мощные ароматы этому активно мешают.
Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.