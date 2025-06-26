Муравьи убегают, комары улетают: этот проверенный трюк с алюминиевой фольгой надёжно борется с насекомыми

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Комары, муравьи, мошки — лето неизбежно приносит с собой армию незваных гостей. Но есть один недооценённый способ, который не требует химикатов и стоит буквально копейки. Простая алюминиевая фольга в тандеме с ароматными добавками способна превратиться в мощный репеллент. Не верится? А зря.

Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Муравьи

Обычные шарики — и никаких химикатов

Как рассказывают авторы чешского проекта iReceptář, всё начинается с самых обычных шариков из алюминиевой фольги. Их не нужно делать идеально ровными — главное, чтобы они были размером примерно с грецкий орех. После этого в ход идут натуральные отпугиватели: цедра цитрусовых, кофейная гуща или эфирные масла. Фольгу можно слегка проколоть, чтобы запахи постепенно испарялись.

Для усиления эффекта шарики советуют размещать в местах, где насекомые чаще всего "заходят": вдоль оконных рам, на подоконниках, возле мусорного ведра или в кладовке. А для комаров — возле кроватей и на открытых террасах.

Почему это срабатывает?

Есть несколько версий. Во-первых, отражённый свет от фольги дезориентирует насекомых, особенно в солнечные часы. Это чем-то напоминает садовые CD-диски от птиц. Во-вторых, сильные запахи — будь то лимон, мята или кофе — сбивают насекомых с пути и буквально выбивают их из "нюхового равновесия".

И если муравьи чувствуют запах пищи на расстоянии в несколько метров, то цитрусовые и кофе действуют на них как сигнальный флаг: "Опасность — не приближаться". Для комаров же главное — не давать им возможность комфортно приземлиться. Мерцание фольги и мощные ароматы этому активно мешают.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.



Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи.



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