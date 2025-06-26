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Лужи и плесень в холодильнике? Виновато одно крошечное отверстие, о котором вы даже не догадывались

1:46
Недвижимость

Если из холодильника стал доноситься неприятный запах, а под ящиками для овощей регулярно скапливается вода — не спешите обвинять в этом технику. Чаще всего проблема кроется в крошечном отверстии на задней стенке холодильника — дренажном канале.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Его задача кажется простой: отводить конденсат, образующийся от влаги в продуктах и воздухе. Но если этот канал забивается, холодильник начинает буквально "потеть" изнутри и быстро превращается в рассадник плесени, бактерий и затхлого аромата.

Большинство людей даже не знают, что такая деталь существует, а тем временем засорившийся дренаж напрямую влияет на срок службы холодильника и ваше здоровье. Повышенная влажность мешает нормальной циркуляции холода, двигатель работает с перегрузкой, растёт расход электроэнергии, а овощи портятся быстрее обычного.

Решение — простое и бесплатное: достаточно регулярно чистить канал ватной палочкой, тонкой проволокой или шприцем с тёплой водой и содой. Эту процедуру стоит повторять каждые два-три месяца. Регулярный уход не только предотвратит лужи и запах, но и поможет продлить срок службы прибора на годы вперёд.

Если же запах и вода не исчезают даже после чистки — пришло время обратиться в сервис: иногда проблема бывает глубже, особенно у новых моделей, где самостоятельное вмешательство может привести к потере гарантии.

Пока холодильник работает, мы редко о нём вспоминаем. Но именно маленькое отверстие в его задней стенке может решить, будете ли вы наслаждаться свежестью или бороться с гнилью. Проверьте его прямо сегодня.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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