Тостер пахнет как подвал? Скорее достаньте щётку и соду

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Казалось бы, тостер — мелочь на кухне. Но он способен подарить идеальный хрустящий завтрак и… превратить хлеб в обугленную пластинку, если внутри скопились старые крошки. Именно поэтому за чистотой тостера важно следить регулярно. Бонус: это несложно и не требует ни дорогих средств, ни специальных навыков.

Фото: pxhere.com by Unknown author, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Тостер

Первый шаг — безопасность

Прежде чем начать, отключите тостер от сети и дайте ему полностью остыть. Да, даже если у вас мало времени. Без этого пункта дальнейшие действия небезопасны.

Затем извлеките поддон для крошек (если он есть). Это упростит доступ ко всему мусору внутри. Также подготовьте:

мягкую ткань;

неабразивную губку;

маленькую щётку с мягкой щетиной.

Агрессивные чистящие средства лучше отложить — вполне достаточно мыльной воды или раствора уксуса.

Пластик — не проблема

Если тостер снаружи покрыт пластиком, его очистка займёт всего пару минут. Протрите поверхность тканью, смоченной в мыльной воде. Упорные загрязнения легко удаляются пастой из пищевой соды и воды. Нанесите, подождите пару минут и уберите мягкой влажной салфеткой. Затем отполируйте сухой тряпочкой из микрофибры.

Металл — тоже легко

Если тостер металлический, действуйте по тому же принципу. Главное — избегайте жёстких губок, чтобы не оставить царапин. А для блеска можно пройтись микрофиброй с каплей уксуса.

Не забывайте про "начинку"

Самая большая ошибка — игнорировать то, что внутри. Встряхните прибор над мусорным ведром, используйте кисточку, чтобы вычистить крошки из углов. И да, не пытайтесь лезть внутрь ножом или вилкой. Это небезопасно.

Чистый тостер — это не только эстетика. Это вкус, безопасность и маленькое утро без запаха подгоревших крошек.

Уточнения

То́стер (англ. toaster) — устройство с питанием от электросети, предназначенное для быстрого поджаривания плоских кусков хлеба (тостов).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.