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Как вернуть стиральную машину в идеальное состояние: боремся с плесенью и запахами без химии

2:57
Недвижимость

Плесень в стиральной машине — это не только источник неприятного запаха, но и настоящая угроза для вашего устройства. Высокая влажность и температура в барабане машины способствуют росту микроорганизмов, особенно в таких труднодоступных местах, как резиновый уплотнитель и различные щели. Если не уделять должного внимания чистке, проблема с плесенью может значительно ухудшиться, а запах станет ещё более устойчивым.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Хорошая новость: избавиться от плесени можно с помощью простых, доступных средств, не тратя деньги на дорогие чистящие составы.

Простой способ очистки с отбеливателем

Если вам не страшны химические средства, самый быстрый способ борьбы с плесенью — это использование отбеливателя и бумажного полотенца. Вот как это сделать:

  • Смочите бумажное полотенце в отбеливателе.
  • Аккуратно разместите его под резиновым уплотнителем, где чаще всего скапливается плесень.
  • Оставьте полотенце на несколько часов.
  • Затем протрите поверхность сухой тканью, чтобы удалить остатки отбеливателя.

Этот метод эффективно устраняет запахи и убирает следы плесени.

Альтернатива без химии: перекись водорода и лимон

Если вы предпочитаете избегать химических веществ, существует отличный натуральный способ. Для этого вам понадобятся:

  • Стакан воды.
  • Три столовые ложки перекиси водорода.
  • Сок половины лимона.

Смешайте все ингредиенты и используйте эту смесь для протирания внутренней части стиральной машины. Особое внимание уделите уплотнителям, где часто скапливаются микробы и плесень.

Чистка с содой и уксусом: проверенный метод

Ещё один классический метод очистки — это сочетание пищевой соды и уксуса. Для этого:

  • Насыпьте полстакана соды в барабан стиральной машины.
  • В отсек для моющего средства добавьте стакан уксуса.
  • Включите программу с самой высокой температурой воды, чтобы смесь хорошо подействовала.

Этот метод не только поможет избавиться от плесени, но и уберет неприятные запахи и налёт в машине, улучшив её работоспособность.

Как поддерживать чистоту стиральной машины

Для профилактики появления плесени и неприятных запахов важно регулярно чистить стиральную машину. Вот несколько советов, как это делать:

  • Оставляйте дверцу машины открытой после стирки, чтобы дать ей высохнуть.
  • Периодически проводите очистку с использованием одного из вышеописанных методов.
  • Регулярно проверяйте уплотнители на наличие грязи и остатков моющих средств, которые могут способствовать образованию плесени.

Эти простые методы помогут вам поддерживать вашу стиральную машину в идеальном состоянии и предотвратить проблемы с плесенью и неприятным запахом.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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