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Экономия или беда? Почему покупка б/у мебели может привести к вашему худшему кошмару

4:02
Недвижимость

Б/у мебель становится всё более популярной: дешёвая, экологичная и часто с историей. Однако, покупая такие предметы, мы рискуем принести в дом не только уникальные вещи, но и целую армию непрошенных гостей — клопов, тараканов и плесень. В этой статье расскажем, как избежать неприятных сюрпризов и защитить своё жильё от вредителей.

Перестановка мебели
Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Перестановка мебели

Почему важно быть осторожным с б/у мебелью

Покупка мебели с рук — отличный способ сэкономить. Но при этом мы рискуем приобрести не только стильный предмет интерьера, но и "квартиру" для насекомых или грибков. Как этого избежать? Нужно научиться распознавать скрытые угрозы и тщательно проверять мебель перед покупкой.

Как мы сами приглашаем клопов в дом

Зачастую мы сами становимся источником проблем, когда покупаем б/у мебель. Клопы и тараканы могут легко попасть в наш дом через старые диваны, кровати или кресла, если мы не будем внимательны при осмотре. А вот несколько способов, как мы можем случайно их "пригласить":

  • Щели и трещины в обивке: это идеальное укрытие для насекомых.
  • Деревянные элементы: даже в невидимых стыках могут скрываться яйца и личинки.
  • Запах сырости или гнили: может свидетельствовать о плесени, которая также приносит неприятности.

Плесень: куда бы она ни попала, она распространится

Плесень — это не только ужасный запах, но и опасность для здоровья. Она быстро развивается на мебели, подвергшейся воздействию влаги, и имеет неприятную особенность: чем дольше она остаётся в помещении, тем сложнее с ней бороться. Вот где плесень может "укрыться":

  • В местах, где мебель контактировала с влажными поверхностями (например, в подвалах или на балконах).
  • В углах мебели, где обычно не проветривается.
  • В тканевых покрытиях, на которых оседает влага.

Если вы обнаружили следы плесени, лучше отказаться от покупки — плесневые грибки могут попасть на стены и другие поверхности в вашем доме, что приведёт к большему ущербу.

Как избежать неприятных последствий от покупки б/у мебели

Существует несколько простых шагов, которые помогут избежать проблем с мебелью и сделать покупку безопасной:

Внимательно осмотрите обивку

  • Проверьте наличие трещин, дырочек или старых пятен, которые могут скрывать насекомых.
  • Если мебель с тканевой обивкой, обратите внимание на запах. Даже слабый затхлый запах может быть признаком влаги и плесени.

Проверьте деревянные элементы

  • Осмотрите все швы и стыки, где могут прятаться яйца насекомых.
  • Если видите повреждения древесины, это может быть признаком того, что мебель была повреждена насекомыми.

Оцените влажность мебели

  • Если мебель долго находилась в условиях повышенной влажности (например, в подвале или на улице), скорее всего, она стала источником плесени. Лучше отказаться от такой покупки.

Используйте защитные средства:

  • Прежде чем поставить мебель в дом, обработайте её специальными средствами от насекомых или плесени. Это не гарантирует 100% защиты, но поможет снизить риски.

Обратитесь к профессионалам:

  • Если вы всё же обнаружили вредителей или следы плесени на мебели, не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Лучше обратиться к специалистам, которые помогут вам избавиться от насекомых и грибков.

Покупка б/у мебели может быть отличным способом обновить интерьер и сэкономить, но не стоит забывать о рисках, которые она несёт. Клопы, тараканы и плесень могут стать настоящей бедой, если не быть внимательными при осмотре предметов. Следуя простым рекомендациям и тщательно проверяя мебель перед покупкой, можно избежать множества неприятностей и сохранить свой дом безопасным.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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