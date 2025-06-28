Какой размер душа называют золотым — и почему меньше не стоит брать

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, всё идеально: дизайн, плитка, стекло… А в душе не развернуться. То плечом заденешь стенку, то вода вылетает наружу. Причина — банальная: неверный выбор размера душевой кабины.

Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в душе

Минимум для комфорта — 90x90 см. В такой кабине можно спокойно двигаться, поворачиваться, не рискуя сбить лейку локтем. Меньше — только в крайнем случае: 80x80 см подойдёт разве что для кратких освежающих процедур, но не для расслабленного мытья после рабочего дня.

Для высоких и крупных людей стоит добавить ещё 10-15 см. Иначе наклон за шампунем превратится в спортивное упражнение.

Профессиональный тест простой. Встаньте в предполагаемую зону душа и разведите руки в стороны. Если вы никого и ничего не задеваете — размер подходит.

Максимум — не значит лучше. Ширина кабины редко превышает 120 см — в быту этого не требуется. Зато длину иногда увеличивают, чтобы добавить сиденье или зону отдыха.

Открытые душевые — тренд, особенно для малогабаритных ванных. Стеклянная перегородка защищает только мокрую зону, а остальное пространство остаётся "воздушным". Главное — уклон пола и надёжная гидроизоляция.

Напольное покрытие внутри душа должно быть нескользким — гладкий кафель тут опасен. Также важна герметичность: обработка швов, слив, стыки с мебелью. Даже если кабина установлена "под ключ", проверка не помешает.

Дизайн тоже влияет. Угловые кабины экономят место и идеально вписываются в небольшие санузлы. Прямоугольные — лучше для длинных помещений. Прозрачные стеклянные двери визуально увеличивают пространство, матовые — прячут брызги и разводы.

Прежде чем покупать душ, встаньте на его место. Буквально. Это спасёт от разочарования — и мокрых ковриков.

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.