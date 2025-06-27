Цвет двери, который делает квартиру дешёвой: не дайте ремонту сойти на нет

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт закончен, всё на своих местах: стильная мебель, модные оттенки стен, дизайнерский свет… А ощущения уюта всё равно нет. Интерьер будто "не собран", и вы не понимаете — почему?

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дверная ручка

Очень часто проблема скрыта в межкомнатных дверях. Точнее, в их цвете.

Самый губительный — это серый. Не благородный графит и не мягкий пепельный, а тот самый безликий, "офисный" серый средней светлоты. Похожий на мокрый асфальт или бетонную стену.

Он убивает атмосферу моментально.

Нет уюта. Такой серый не даёт ни тепла, ни глубины. Его ассоциируют скорее с подъездом, чем с домом.

Сложный в сочетаниях. Тёплое дерево на его фоне кажется желтоватым и неуместным, а яркие акценты — вырвиглазными.

Визуальный холод. Комнаты становятся неприветливыми, отстранёнными — особенно заметно в спальнях и гостиных.

Маркий и дешевый. Он легко цепляет царапины, пыль и отпечатки. Вместо лоска — ощущение временного решения.

Эффект "временно заглушки". Такая дверь будто не часть дизайна, а то, что забыли заменить.

Что делать

Уже стоит такая дверь? Её можно покрасить в глубокий тёплый цвет: орех, сливу, тёмный шоколад. Или затонировать под дерево, обтянуть тканью или плёнкой.

Выбираете новую? Обратите внимание на белый с тёплым подтоном, тёмно-зелёный, глубокий синий, благородный чёрный или оттенки дерева с теплом.

Интерьер складывается из деталей. Проверьте двери: не они ли вносят ту самую холодную ноту в уют вашего дома?

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающий проём.



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