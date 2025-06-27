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Цвет двери, который делает квартиру дешёвой: не дайте ремонту сойти на нет

1:49
Недвижимость

Ремонт закончен, всё на своих местах: стильная мебель, модные оттенки стен, дизайнерский свет… А ощущения уюта всё равно нет. Интерьер будто "не собран", и вы не понимаете — почему?

Дверная ручка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дверная ручка

Очень часто проблема скрыта в межкомнатных дверях. Точнее, в их цвете.

Самый губительный — это серый. Не благородный графит и не мягкий пепельный, а тот самый безликий, "офисный" серый средней светлоты. Похожий на мокрый асфальт или бетонную стену.

Он убивает атмосферу моментально.

  • Нет уюта. Такой серый не даёт ни тепла, ни глубины. Его ассоциируют скорее с подъездом, чем с домом.

  • Сложный в сочетаниях. Тёплое дерево на его фоне кажется желтоватым и неуместным, а яркие акценты — вырвиглазными.

  • Визуальный холод. Комнаты становятся неприветливыми, отстранёнными — особенно заметно в спальнях и гостиных.

  • Маркий и дешевый. Он легко цепляет царапины, пыль и отпечатки. Вместо лоска — ощущение временного решения.

  • Эффект "временно заглушки". Такая дверь будто не часть дизайна, а то, что забыли заменить.

Что делать

  • Уже стоит такая дверь? Её можно покрасить в глубокий тёплый цвет: орех, сливу, тёмный шоколад. Или затонировать под дерево, обтянуть тканью или плёнкой.

  • Выбираете новую? Обратите внимание на белый с тёплым подтоном, тёмно-зелёный, глубокий синий, благородный чёрный или оттенки дерева с теплом.

Интерьер складывается из деталей. Проверьте двери: не они ли вносят ту самую холодную ноту в уют вашего дома?

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающий проём.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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