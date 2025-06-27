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Интерьер без пластика и токсинов: вот как это реально устроить

2:40
Недвижимость

А вы задумывались, насколько ваш интерьер близок к природе? Сегодня это не просто вопрос стиля, а отражение осознанного выбора. Всё больше дизайнеров стремятся создать не просто красивое, но и экологичное пространство — безопасное, тёплое и вдохновляющее. Это не тренд — это философия.

Интерьер квартиры
Фото: Designed by Freepik by wuttichai1983 is licensed under Public domian
Интерьер квартиры

Эко — не стиль, а образ жизни

Когда эко-подход только появился в дизайне, его поспешили назвать новым стилем. На самом деле, это не совсем так. Экологичный интерьер — это не про декор и тренды, а про уважение к природе и разумное потребление. Такой подход легко вписывается в разные стилистики: будь то лофт, рустик или ваби-саби.

У эко-дизайна нет чётких декоративных маркеров, как, например, у ар-деко или сканди. Он узнаётся по натуральным материалам, природным оттенкам, максимальному использованию дневного света и минимальному вреду для экологии.

Натурально — значит безопасно

Что делает интерьер по-настоящему экологичным:

  • Использование природных материалов: массив дерева, керамика, камень, текстиль.
  • Отказ от токсичной химии: бумажные обои, декоративная штукатурка без синтетических примесей.
  • Прозрачные двери, открытые окна, много света и зелени — всё это создаёт ощущение свободы и живого пространства.

Интерьер может быть даже нарочито "дико-природным" — с ротанговой мебелью, джутовыми коврами, спилами древесины и бамбуком. Но при этом он может быть и классически изящным — всё зависит от подхода.

Старым вещам — новая жизнь

Эко — это ещё и про вторичное использование. Старый платок может стать декоративной подушкой, а винтажная рама — стильным акцентом. Бабушкин сундук — журнальным столиком, а ящики от овощей — половым покрытием. Здесь уместны креатив и уважение к вещам с историей.

Рециклинг в интерьере — не просто про переработку, а про продление жизни предметов и материалов.

Экономия ресурсов — тоже часть эко-дизайна

Ответственный подход — это не только материалы, но и рациональное потребление:

  • Теплоизоляция, чтобы не терять тепло.
  • Энергоэффективное освещение.
  • Экономия воды.
  • Долговечные, легко обслуживаемые материалы.
  • Отказ от лишнего декора.

В этом эко-дизайн близок к минимализму, но может работать и в рамках бохо или прованса — если отдать предпочтение винтажу и натуральным элементам.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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