Неожиданное возвращение: эти элементы интерьера снова в моде — и выглядят круто

Что вы чувствуете, когда слышите про арки, балдахины или лепнину? Если первая мысль — "пережитки евроремонта" или "пылесборники", самое время взглянуть на них иначе. Современные дизайнеры уже вернули этим элементам заслуженное место в интерьере — но в новом, стильном исполнении. Разбираемся, как сделать так, чтобы старое заиграло по-новому.
Арочные проемы ассоциируются с концом 90-х, когда ими злоупотребляли: пластик "под камень", гипсокартонные конструкции с фальшколоннами и подсветкой — всё это давно стало антиподом вкуса. Но сейчас арка — снова тренд, и выглядит она иначе.
Главное — минимализм и отказ от вычурности. В таком виде арка становится изящным архитектурным акцентом, а не китчем.
Сегодня балдахин — не признак помпезности, а элемент уюта и романтики. Ушли в прошлое тяжёлые ткани и кисточки, теперь — лёгкий текстиль и воздушность.
Плюсы:
Минусы:
Если комната небольшая — выбирайте подвесной обруч или штангу. Такая конструкция не загромождает пространство и вписывается даже в минималистичный стиль.
Кто сказал, что лепнина — только для дворцов? В современной интерпретации она отлично "уживается" с краской, паркетом и даже мебелью из масс-маркета.
Арка, балдахин и лепнина — вовсе не приговор интерьеру. Главное — отказаться от устаревших шаблонов и впустить в дом новое прочтение классики. Эти элементы могут выглядеть стильно, актуально и уютно — нужно только дать им шанс.
Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").
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