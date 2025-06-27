Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Феномен Сигма-боя: взорвавшие Сеть подростки так и не получили ни копейки за свой хит
Обвисшая кожа на руках? Эти методы сделают кожу гладкой и подтянутой
Без тренажёров и спортзала: простая схема вернёт тонус за неделю
Она делает мужчину стильным — и невидимо опасным
Пробка вина, песок под ногами и маршрут, с которого не захочется уходить
Беспилотник будущего: Thales и Skydweller создали дрон, способный находиться в воздухе месяцами
Вода кристально чистая — но пить её может быть опасно
Кладу яйца сразу в кипяток — и скорлупа сама отлетает: гениальный приём ленивых кулинаров
Классические АКПП уходят с рынка: причины перемен и что ждёт водителей в будущем

Неожиданное возвращение: эти элементы интерьера снова в моде — и выглядят круто

2:41
Недвижимость

Что вы чувствуете, когда слышите про арки, балдахины или лепнину? Если первая мысль — "пережитки евроремонта" или "пылесборники", самое время взглянуть на них иначе. Современные дизайнеры уже вернули этим элементам заслуженное место в интерьере — но в новом, стильном исполнении. Разбираемся, как сделать так, чтобы старое заиграло по-новому.

Уютная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная спальня

Возвращение арки — уже не из 90-х

Арочные проемы ассоциируются с концом 90-х, когда ими злоупотребляли: пластик "под камень", гипсокартонные конструкции с фальшколоннами и подсветкой — всё это давно стало антиподом вкуса. Но сейчас арка — снова тренд, и выглядит она иначе.

  • Современные проемы — узкие, вытянутые, без декоративного обрамления.
  • Арка перекликается с другими элементами интерьера: формой окон, зеркал, мебели.
  • Подходит для любых помещений — даже самых скромных по метражу.

Главное — минимализм и отказ от вычурности. В таком виде арка становится изящным архитектурным акцентом, а не китчем.

Балдахин — не только для дворцов

Сегодня балдахин — не признак помпезности, а элемент уюта и романтики. Ушли в прошлое тяжёлые ткани и кисточки, теперь — лёгкий текстиль и воздушность.

Плюсы:

  • Создаёт камерную атмосферу.
  • Визуально выделяет спальное место.
  • Эффектно выглядит.

Минусы:

  • Требует ухода.
  • Мешает циркуляции воздуха (если ткань плотная).
  • Подходит не для всех помещений.

Если комната небольшая — выбирайте подвесной обруч или штангу. Такая конструкция не загромождает пространство и вписывается даже в минималистичный стиль.

Лепнина вне дворцов и барокко

Кто сказал, что лепнина — только для дворцов? В современной интерпретации она отлично "уживается" с краской, паркетом и даже мебелью из масс-маркета.

  • Тренд пришёл из парижских квартир: лепнина + эклектика — изысканное сочетание.
  • Простая форма, отсутствие позолоты и хрусталя — формула успеха.
  • Грамотно расставленные акценты придают помещению характер.
  • Лепнина сегодня — не элемент роскоши, а способ внести индивидуальность и стиль.

Итог

Арка, балдахин и лепнина — вовсе не приговор интерьеру. Главное — отказаться от устаревших шаблонов и впустить в дом новое прочтение классики. Эти элементы могут выглядеть стильно, актуально и уютно — нужно только дать им шанс.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Когда кот смотрит в окно и не реагирует — это знак, который нельзя игнорировать
Домашние животные
Когда кот смотрит в окно и не реагирует — это знак, который нельзя игнорировать Аудио 
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Авто
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Барселона взбунтовалась против туризма: за баннерами и пистолетами скрывается куда большее Игорь Буккер Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Последние материалы
Феномен Сигма-боя: взорвавшие Сеть подростки так и не получили ни копейки за свой хит
Обвисшая кожа на руках? Эти методы сделают кожу гладкой и подтянутой
Без тренажёров и спортзала: простая схема вернёт тонус за неделю
Она делает мужчину стильным — и невидимо опасным
Пробка вина, песок под ногами и маршрут, с которого не захочется уходить
Беспилотник будущего: Thales и Skydweller создали дрон, способный находиться в воздухе месяцами
Вода кристально чистая — но пить её может быть опасно
Кладу яйца сразу в кипяток — и скорлупа сама отлетает: гениальный приём ленивых кулинаров
Классические АКПП уходят с рынка: причины перемен и что ждёт водителей в будущем
Тысячи лет над Землёй звучит голос неба — и только теперь поняли, что это такое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.