Неожиданное возвращение: эти элементы интерьера снова в моде — и выглядят круто

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Что вы чувствуете, когда слышите про арки, балдахины или лепнину? Если первая мысль — "пережитки евроремонта" или "пылесборники", самое время взглянуть на них иначе. Современные дизайнеры уже вернули этим элементам заслуженное место в интерьере — но в новом, стильном исполнении. Разбираемся, как сделать так, чтобы старое заиграло по-новому.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уютная спальня

Возвращение арки — уже не из 90-х

Арочные проемы ассоциируются с концом 90-х, когда ими злоупотребляли: пластик "под камень", гипсокартонные конструкции с фальшколоннами и подсветкой — всё это давно стало антиподом вкуса. Но сейчас арка — снова тренд, и выглядит она иначе.

Современные проемы — узкие, вытянутые, без декоративного обрамления.

Арка перекликается с другими элементами интерьера: формой окон, зеркал, мебели.

Подходит для любых помещений — даже самых скромных по метражу.

Главное — минимализм и отказ от вычурности. В таком виде арка становится изящным архитектурным акцентом, а не китчем.

Балдахин — не только для дворцов

Сегодня балдахин — не признак помпезности, а элемент уюта и романтики. Ушли в прошлое тяжёлые ткани и кисточки, теперь — лёгкий текстиль и воздушность.

Плюсы:

Создаёт камерную атмосферу.

Визуально выделяет спальное место.

Эффектно выглядит.

Минусы:

Требует ухода.

Мешает циркуляции воздуха (если ткань плотная).

Подходит не для всех помещений.

Если комната небольшая — выбирайте подвесной обруч или штангу. Такая конструкция не загромождает пространство и вписывается даже в минималистичный стиль.

Лепнина вне дворцов и барокко

Кто сказал, что лепнина — только для дворцов? В современной интерпретации она отлично "уживается" с краской, паркетом и даже мебелью из масс-маркета.

Тренд пришёл из парижских квартир: лепнина + эклектика — изысканное сочетание.

Простая форма, отсутствие позолоты и хрусталя — формула успеха.

Грамотно расставленные акценты придают помещению характер.

Лепнина сегодня — не элемент роскоши, а способ внести индивидуальность и стиль.

Итог

Арка, балдахин и лепнина — вовсе не приговор интерьеру. Главное — отказаться от устаревших шаблонов и впустить в дом новое прочтение классики. Эти элементы могут выглядеть стильно, актуально и уютно — нужно только дать им шанс.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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