Декор, книги и воздух: как оформить полки без чувства беспорядка

Выставить книги и декор на открытых полках так, чтобы это выглядело эстетично, — не такая уж простая задача. Один неверный шаг — и уют превращается в визуальный хаос. Но есть несколько правил, которые помогут оформить пространство.
Если у вас пока нет коллекции книг или стильных ваз, не беда. Оставьте полки полупустыми. Пусть на них будет воздух — третий обязательный элемент хорошей композиции, наряду с книгами и декором. Переполненные полки быстро теряют привлекательность. А пустые пространства позволяют глазу "отдохнуть" и усиливают акценты.
Абсолютная симметрия выглядит скучно и формально. Лучше играйте с формой и ритмом:
Полка — это не витрина в магазине. Не ставьте книги одним рядом. Используйте всю глубину:
Главное — не перегрузить. Переизбыток деталей превращает слоистость в беспорядок.
Композиция на полке должна вписываться в интерьер. Два подхода:
Библиофилам с пёстрой библиотекой подойдут хитрости:
А если стены за полками покрасить в насыщенный цвет или оклеить принтованными обоями — декор "заиграет" ещё ярче.
"Воздушные" конструкции — современная альтернатива массивным сервантам. Лёгкие, стильные, они требуют аккуратного подхода. Соблюдайте простое правило: тяжёлое — вниз, лёгкое — вверх. И тогда даже самая простая полка станет выразительным акцентом в интерьере.
Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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