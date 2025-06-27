Декор, книги и воздух: как оформить полки без чувства беспорядка

2:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выставить книги и декор на открытых полках так, чтобы это выглядело эстетично, — не такая уж простая задача. Один неверный шаг — и уют превращается в визуальный хаос. Но есть несколько правил, которые помогут оформить пространство.

Фото: https://www.freepik.com Декор

Минимализм — это не пусто, это со вкусом

Если у вас пока нет коллекции книг или стильных ваз, не беда. Оставьте полки полупустыми. Пусть на них будет воздух — третий обязательный элемент хорошей композиции, наряду с книгами и декором. Переполненные полки быстро теряют привлекательность. А пустые пространства позволяют глазу "отдохнуть" и усиливают акценты.

Не бойтесь асимметрии

Абсолютная симметрия выглядит скучно и формально. Лучше играйте с формой и ритмом:

Располагайте книги не только вертикально, но и горизонтально, стопками.

Между стопками ставьте декоративные предметы — вазы, свечи, статуэтки.

Используйте отзеркаливание: схожие группы предметов напротив друг друга, но без педантичной точности — лёгкая небрежность только в плюс.

Многослойность — секрет глубины

Полка — это не витрина в магазине. Не ставьте книги одним рядом. Используйте всю глубину:

Сзади — крупные предметы: картины, постеры, альбомы.

Спереди — более мелкие: свечи, мини-скульптуры, фигурки, стопки книг.

Главное — не перегрузить. Переизбыток деталей превращает слоистость в беспорядок.

Цвет — ваш союзник

Композиция на полке должна вписываться в интерьер. Два подхода:

Нейтральный: в тон стен, пола, мебели — это безопасно.

Контрастный: добавляет драмы и акцента, если оттенки перекликаются с другими деталями — подушками, ковром, обивкой.

Библиофилам с пёстрой библиотекой подойдут хитрости:

Оберните книги в однотонные обложки.

Мелочи — в коробки и корзинки.

Или сортируйте книги по цвету — эффект радуги на полке.

А если стены за полками покрасить в насыщенный цвет или оклеить принтованными обоями — декор "заиграет" ещё ярче.

Стеллаж с характером

"Воздушные" конструкции — современная альтернатива массивным сервантам. Лёгкие, стильные, они требуют аккуратного подхода. Соблюдайте простое правило: тяжёлое — вниз, лёгкое — вверх. И тогда даже самая простая полка станет выразительным акцентом в интерьере.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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