Инвестиции испарились: что происходит с рынком жилья в Петербурге

В Петербурге резко обрушились инвестиции в земельные участки под жилую застройку — всего за полгода вложено лишь 10 млрд рублей. Это почти в три раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Что стоит за этим обвалом и куда теперь направляются деньги инвесторов?

Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License Василевский остров в Санкт-Петербурге

Исторический минимум за 8 лет

По данным IBC Real Estate, за январь-июнь 2025 года объем инвестиций в земельные участки под жильё в Санкт-Петербурге составил 10 млрд рублей. Это не только в три раза меньше, чем в 2024-м (30 млрд), но и один из самых низких показателей с 2017 года.

"В абсолютных значениях за январь-июнь этого года объем инвестиций в участки под жилые проекты достиг лишь 10 млрд руб., что в три раза ниже значения за аналогичный период прошлого года", — сообщили в IBC Real Estate.

Общий спад интереса к недвижимости

Снижение наблюдается и в общем объёме сделок с недвижимостью в городе: на середину июня 2025 года он достиг 38 млрд рублей, что на 24% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

Причина — продолжение жёсткой денежно-кредитной политики, которая не оставляет пространства для рисков. Инвесторы становятся осторожнее и выбирают более предсказуемые направления.

Куда теперь идут деньги

Резкое снижение интереса к жилому девелопменту подтверждает и доля инвестиций: если в начале 2024 года она составляла 59% от всех вложений, то в 2025 — всего 26%. Зато коммерческая недвижимость продолжает пользоваться спросом.

В структуре сделок лидируют:

торговая недвижимость — 26%.

складская недвижимость — 26%.

Жилой сегмент явно отступает, уступая место более стабильным и доходным направлениям.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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