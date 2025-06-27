Недвижимость в Греции подорожала — но спрос только растёт

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Северная Греция - особенно Халкидики и Кавала - стремительно превращается в магнит для болгарских покупателей недвижимости. Интерес к этому региону зашкаливает, и у этого есть веские причины.

Фото: commons.wikimedia.org by Αρκάς, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ано Долиана, Аркадия, Греция

Что выбирают и зачем

По данным болгарского издания bloombergtv. bg, наибольший спрос сосредоточен в районе Аспровальты - деревни между Салониками и Кавалой. Именно здесь формируется компактное болгарское сообщество.

"Клиенты говорят: "Хотим купить, потому что у нас там друзья”", — поделился Веселин Маринов, руководитель болгарского офиса компании Grekodom.

Болгары предпочитают север Греции не только из-за мягкого климата и моря, но и благодаря удобной логистике — до Халкидики легко добраться на автомобиле из Софии, Пловдива и других крупных городов Болгарии.

География спроса

Особой популярностью пользуется первое "пальцеобразное" направление полуострова — Кассандра. Также активен интерес к Ситонии. Именно здесь находятся целые поселения, где живут преимущественно болгары и сербы.

Что касается третьего "пальца" — Афона, то здесь спрос ниже из-за менее развитой инфраструктуры. А вот Амулиани вызывает интерес, хоть и с оговорками — остров остаётся нишевым направлением.

Инвестиции или дача

Более 90% клиентов Grekodom покупают жильё для себя, а не для инвестиций. Однако и инвесторы не остаются в стороне. Особенно активно они присматриваются к Салоникам - здесь возможна годовая доходность от 4 до 6%, особенно в районах у моря и при соблюдении ряда условий: хорошее состояние, локация, транспортная доступность.

"Некоторые покупают по несколько объектов и сдают их в аренду — прибыль весьма достойная", — отметил Маринов.

Цены растут

Стоимость жилья в регионе за последние годы выросла на 50-70%. В Салониках цена за квадратный метр достигает 2 200-2 300 евро, а в центре — и до 5 000. Есть варианты дешевле 1 000 евро/м², но это в глубинке, с устаревшим фондом или юридическими сложностями.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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