Что мешает вам спать: 9 вещей, которых не должно быть в спальне

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спальня — это не просто комната, а ваше личное убежище. Именно здесь мы восстанавливаем силы, расслабляемся и сбрасываем груз дня.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер спальни

Но чтобы этот уголок действительно стал зоной покоя, важно понимать, что в нём не должно присутствовать.

Секрет идеального сна скрыт в вашей спальне — вот что убрать

1. Рабочие материалы

Блокноты, ноутбуки, папки с отчётами — всему этому не место рядом с подушкой. Рабочая атмосфера в спальне может спровоцировать стресс и мешать полноценно отключаться по вечерам.



2. Электроника

Телевизор, смартфон, планшет — все они излучают синий свет, который сбивает биологические часы и ухудшает качество сна. Уберите гаджеты хотя бы за час до сна и почувствуете разницу.



3. Беспорядок

Грязная одежда, разбросанные вещи и пыльные полки не только портят интерьер, но и нагнетают тревожность. Пространство должно быть чистым, аккуратным и минималистичным.



4. Домашние животные

Собаки и кошки приносят радость, но в спальне могут мешать. Шерсть, ночная активность, храп — всё это может нарушать ваш сон и влиять на общее самочувствие.



5. Тренажёры и спортинвентарь

Гантели, беговые дорожки и фитболы визуально напоминают о нагрузке и сбивают настрой на покой. Спальня — это зона отдыха, а не зал для тренировок.



6. Неудобная мебель

Скрипучая кровать, проваливающийся матрас или наволочка, от которой чешется лицо, — всё это буквально ворует у вас сон. Уделите внимание качеству матраса и текстиля.



7. Резкие запахи

Навязчивые ароматы — будь то духи или запах бытовой химии — могут провоцировать головные боли или вызывать раздражение. Лучше выбирать лёгкие, нейтральные ароматы.



8. Избыточный декор

Фоторамки, подушки, сувениры — всё хорошо в меру. Переизбыток украшений может создавать визуальный шум и мешать сосредоточиться на главном — отдыхе.



9. Незавершённые дела

Письменный стол, бумаги с записями, список покупок на завтра — всё это создаёт ощущение незавершённости и мешает расслабиться. Для работы нужно отдельное пространство.



Избавившись от этих деталей, вы создадите по-настоящему расслабляющее пространство, где каждую ночь тело и разум смогут перезагружаться без лишнего напряжения.

Уточнения

Спальня — важное помещение в доме. Во многих странах дом или квартиру в первую очередь характеризуют количеством спален. В богатых домах имеются спальни для прислуги. Для США типично наличие двух и более спален в доме: основная спальня и одна или несколько дополнительных (для детей, гостей).



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