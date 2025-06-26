Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ультразвуковые отпугиватели кротов: как они могут спасти ваш сад
Тостер пахнет как подвал? Скорее достаньте щётку и соду
Собака потолстела: возможно, вы дрессировали её пельменями
Сжигаем жир за неделю: эффективные тренировки для новичков и людей с лишним весом
Вакцина от COVID-19 и другая личность: патологоанатом заглянул в мозг — и ужаснулся
Секрет успешного выбора косметики: как избежать маркетинговых ловушек и найти идеальные средства для вашей кожи
Дешевле, тише, вкуснее: новое направление захватывает Европу этим летом
Эко-помощники: как цветы создают идеальные условия для урожая
Увольнения на заводе и конец эпохи F-16 Fighting Falcon: 180 сотрудников лишатся работы

Что мешает вам спать: 9 вещей, которых не должно быть в спальне

2:41
Недвижимость

Спальня — это не просто комната, а ваше личное убежище. Именно здесь мы восстанавливаем силы, расслабляемся и сбрасываем груз дня.

Интерьер спальни
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер спальни

Но чтобы этот уголок действительно стал зоной покоя, важно понимать, что в нём не должно присутствовать.

Секрет идеального сна скрыт в вашей спальне — вот что убрать

1. Рабочие материалы

Блокноты, ноутбуки, папки с отчётами — всему этому не место рядом с подушкой. Рабочая атмосфера в спальне может спровоцировать стресс и мешать полноценно отключаться по вечерам.

 
2. Электроника

Телевизор, смартфон, планшет — все они излучают синий свет, который сбивает биологические часы и ухудшает качество сна. Уберите гаджеты хотя бы за час до сна и почувствуете разницу.

 
3. Беспорядок

Грязная одежда, разбросанные вещи и пыльные полки не только портят интерьер, но и нагнетают тревожность. Пространство должно быть чистым, аккуратным и минималистичным.

 
4. Домашние животные

Собаки и кошки приносят радость, но в спальне могут мешать. Шерсть, ночная активность, храп — всё это может нарушать ваш сон и влиять на общее самочувствие.

 
5. Тренажёры и спортинвентарь

Гантели, беговые дорожки и фитболы визуально напоминают о нагрузке и сбивают настрой на покой. Спальня — это зона отдыха, а не зал для тренировок.

 
6. Неудобная мебель

Скрипучая кровать, проваливающийся матрас или наволочка, от которой чешется лицо, — всё это буквально ворует у вас сон. Уделите внимание качеству матраса и текстиля.

 
7. Резкие запахи

Навязчивые ароматы — будь то духи или запах бытовой химии — могут провоцировать головные боли или вызывать раздражение. Лучше выбирать лёгкие, нейтральные ароматы.

 
8. Избыточный декор

Фоторамки, подушки, сувениры — всё хорошо в меру. Переизбыток украшений может создавать визуальный шум и мешать сосредоточиться на главном — отдыхе.

 
9. Незавершённые дела

Письменный стол, бумаги с записями, список покупок на завтра — всё это создаёт ощущение незавершённости и мешает расслабиться. Для работы нужно отдельное пространство.

 
Избавившись от этих деталей, вы создадите по-настоящему расслабляющее пространство, где каждую ночь тело и разум смогут перезагружаться без лишнего напряжения.

Уточнения

Спальня — важное помещение в доме. Во многих странах дом или квартиру в первую очередь характеризуют количеством спален. В богатых домах имеются спальни для прислуги. Для США типично наличие двух и более спален в доме: основная спальня и одна или несколько дополнительных (для детей, гостей).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте о ярких губах: эти оттенки помады становятся фаворитом этого лета
Красота и стиль
Забудьте о ярких губах: эти оттенки помады становятся фаворитом этого лета Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Если кошка спит на вас — она не просто милая: это сигнал, который нельзя игнорировать
Домашние животные
Если кошка спит на вас — она не просто милая: это сигнал, который нельзя игнорировать
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Последние материалы
Тостер пахнет как подвал? Скорее достаньте щётку и соду
Собака потолстела: возможно, вы дрессировали её пельменями
Сжигаем жир за неделю: эффективные тренировки для новичков и людей с лишним весом
Вакцина от COVID-19 и другая личность: патологоанатом заглянул в мозг — и ужаснулся
Секрет успешного выбора косметики: как избежать маркетинговых ловушек и найти идеальные средства для вашей кожи
Дешевле, тише, вкуснее: новое направление захватывает Европу этим летом
Эко-помощники: как цветы создают идеальные условия для урожая
Что мешает вам спать: 9 вещей, которых не должно быть в спальне
Увольнения на заводе и конец эпохи F-16 Fighting Falcon: 180 сотрудников лишатся работы
Мягкий, сочный, опасный: какие фрукты лучше держать подальше от пса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.