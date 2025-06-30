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Как увеличить срок службы холодильника: три простых совета от профессионалов

Недвижимость

Холодильник — важный элемент домашнего хозяйства. В нем хранятся продукты, и его эффективность и долговечность зависят от регулярного ухода и чистки.

Холодильник
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Холодильник

Регулярная чистка холодильника предотвращает накопление бактерий, неприятных запахов и продлевает срок его службы. Хотя это может показаться сложным, существуют простые методы, которые помогут справиться с этой задачей легко и быстро.

Первый шаг — найти чистое и просторное место, где можно временно разместить продукты на время уборки. Затем нужно снять все съемные элементы, такие как полки, ящики или подносы, и вымыть их отдельно теплой водой с моющим средством.

Для чистки лучше всего использовать влажную ткань с мылом и водой, уделяя особое внимание труднодоступным местам. Белый уксус — отличная альтернатива для дезинфекции, так как он не оставляет токсичных следов и эффективно удаляет жир и запахи.

Не забывайте чистить дверцу холодильника, как снаружи, так и резиновый уплотнитель, обеспечивающий герметичность. После уборки верните полки на место и расставьте продукты, поместив наиболее часто используемые вперед.

Как часто нужно чистить холодильник?

Частота чистки зависит от типа продуктов. Если вы храните мясо, молочные продукты или другие скоропортящиеся товары, рекомендуется чистить холодильник еженедельно. Фрукты и овощи лучше чистить каждые две недели. Для остальных продуктов может быть достаточно чистки раз в месяц.

Советы по увеличению срока службы холодильника

Старайтесь не открывать дверцу холодильника без необходимости, не перегружайте внутреннее пространство и обеспечьте вентиляцию задней части. Также важно не ставить горячую пищу в холодильник и регулярно проверять состояние уплотнителей.

По данным производителей, холодильник может служить 10-15 лет. Однако этот срок можно продлить, если правильно ухаживать за ним и соблюдать простые рекомендации, пишет restaurace-pasticka.cz.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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