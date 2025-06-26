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Одежда орёт, но вы её не слышите: мелочи в стирке, которые съедают ткань

1:49
Недвижимость

Новая рубашка, которую вы надели пару раз, уже выглядит как ношеная годами? Дело не всегда в производителе. Даже качественные вещи теряют форму и цвет, если мы стираем их "на автомате" и не читаем мелкий шрифт на ярлыках. Настало время изменить свои стирочные привычки — без усилий, но с умом.

Грустная женщина стирает белье
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная женщина стирает белье

1. Читайте ярлыки

На каждой вещи уже написано, как за ней ухаживать. И нет, это не формальность. Соблюдение температур, режимов отжима и сушки продлевает жизнь ткани.

2. Не стирайте "просто потому что надевали"

Если вы в футболке только вышли к почтовому ящику — она не нуждается в немедленной стирке. Частое машинное очищение изнашивает ткань сильнее, чем вы думаете.

3. Не перегружайте барабан

Кажется, что вы сэкономили время. На деле — испортили циркуляцию воды, нарушили стирку и устроили одежде тесный барабанный "мор". Вещи не отстирываются, трутся друг о друга и быстрее выходят из строя.

4. Сортируйте не только по цвету

Добавьте к цветам — плотность и тип ткани. Тонкая блузка, стирающаяся вместе с джинсами, страдает в первую очередь.

5. Придумайте свои "микро-правила"

Стирайте вещи вывернутыми наизнанку, особенно тёмные и с принтами. Застёгивайте молнии и крючки — так вы не только сбережёте саму вещь, но и предотвратите зацепки на других тканях.

Одежда служит дольше не потому, что она "дороже" — а потому, что с ней бережнее обращаются. Эти простые привычки сохранят цвет, форму и настроение вашего гардероба.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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