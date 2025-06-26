Вся жизнь по съемным квартирам: вот что предрекли молодым россиянам

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Опыт развитых стран, особенно европейских, доказал, что владение собственностью — уходящий тренд. Сейчас он стал популярен и в России.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Натяжной потолок в квартире

Финансисты уверены, что бороться с этим не имеет смысла. По словам экспертов, большая доля владельцев жилья — это наследие советской распределительной модели, где квартиры и дома не покупали, а получали от государства. Сейчас же квартир в семье часто меньше, чем наследников, само жилье становиться непригодным, а молодые не хотят жить там, где жили их бабушки и дедушки и переезжают.

А чтобы жилье покупали или не покидали, нужны огромные пригороды, развитая сеть автодорог, конкурентный рынок труда, низкие ставки. В итоге современное жилье новым поколениям недоступно, а в старом жить не хотят, пишет KP. RU.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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