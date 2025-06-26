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Сделайте это, и ваш вентилятор превратится в кондиционер: хитрость, которая спасёт от летней жары

2:11
Недвижимость

Когда температура за окном поднимается выше комфортной отметки, а кондиционера в квартире нет, на помощь может прийти неожиданный, но эффективный трюк. Всё, что нужно — обычный вентилятор и немного льда. Такой "домашний кондиционер" не охладит всё помещение, но сделает пребывание рядом с ним гораздо приятнее.

Жара в офисе
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жара в офисе

Принцип прост: холодный воздух, проходя через лёд, охлаждается, и вентилятор разгоняет его по комнате. Эффект сравним с тем, будто вы открыли дверцу морозильника и устроились рядом — только безопаснее и комфортнее.

Подобные самодельные решения в условиях жары становятся всё популярнее, особенно среди тех, кто арендует жильё, старается экономить электроэнергию или просто хочет временно улучшить микроклимат без лишних затрат.

Как собрать систему охлаждения своими руками

Для создания такого устройства понадобятся:

  • настольный вентилятор,
  • миска или кастрюля,
  • лёд (подойдут и замороженные овощи, например горошек),
  • полотенце или тряпка.

Важно, чтобы поток воздуха проходил сквозь лёд. Для этого миску можно поставить на коробку или табурет рядом с вентилятором — так, чтобы лёд оказался примерно на уровне лопастей. Под ёмкость рекомендуется подложить полотенце, чтобы избежать образования луж от конденсата.

Включите вентилятор, направьте воздух через лёд — и почувствуете разницу почти сразу. Такой метод особенно хорош в те моменты, когда нужно сосредоточиться на работе, спокойно отдохнуть или просто пережить жаркий вечер.

Важные нюансы и ограничения

Такой мини-кондиционер не заменит полноценную систему охлаждения, особенно в сильную жару и при наличии уязвимых членов семьи — детей, пожилых людей или домашних животных. Однако как краткосрочное решение он работает отлично: на рабочем месте, у кровати перед сном или на диване в гостиной.

Для усиления эффекта лёд лучше время от времени менять, а саму ёмкость выбирать как можно глубже — так холод сохранится дольше.

Уточнения

Вентилятор — механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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