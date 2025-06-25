12 000 евро за комнату и очередь на годы вперёд: почему швейцарцы мечтают попасть в Lena Haus

На фоне резкого роста цен на жильё в Европе (в Швейцарии, например, они выросли на 12,2% в годовом выражении), всё больше людей обращают внимание на альтернативные формы проживания. Одной из таких моделей стала Lena Haus — крупнейший жилищный кооператив в Базеле, который привлёк внимание не только швейцарцев, но и создателей контента из других стран.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

Своим опытом жизни в этом необычном месте поделилась испанка Сара, которая рассказала в соцсетях, что Lena Haus — это не просто жильё, а целая философия.

"Стали бы вы жить в месте, где обязательно нужно дружить с соседями?" — с этой фразы Сара начинает рассказ о Lena Haus. И поясняет: тут коллективизм — не модное слово, а реальность. Пространства общего пользования управляются совместно, а за каждую зону — будь то игровая или швейная комната — отвечают рабочие группы из числа самих жильцов. Поэтому налаженные отношения с соседями — это не опция, а залог комфортной жизни.

В Lena Haus список общих удобств впечатляет: это и игровые комнаты, и рестораны, и библиотека, и даже отдельная комната для медитации. Есть гостевые комнаты, которые можно арендовать за символические 25 евро в сутки, а также система сбора и очистки дождевой воды. Всё это создаёт ощущение мини-города внутри одного кооператива, пишет infobae.com.

Несмотря на общие зоны, Lena Haus — не коливинг в классическом понимании. Каждый житель имеет полностью изолированную квартиру. Сара, например, показала четырёхкомнатную квартиру, которая стоит около 2 100 евро в месяц. Внутри — всё как в обычном доме: кухня, гостиная, спальни, детская, кабинет, ванная. Но при этом жильцы активно участвуют в управлении общими ресурсами.

Уникальной чертой кооператива является гибкость в распределении жилплощади. Если, например, пара решает завести ребёнка, им не нужно искать новое жильё на рынке — внутри Lena Haus подбирается новая, большая квартира. Это создаёт ощущение устойчивого сообщества, где можно расти и развиваться, не покидая привычной среды.

Всё в Lena Haus строится на инициативе. Один из примеров — организация бара исключительно для жителей кооператива. Такие проекты рождаются внутри и реализуются коллективно, что формирует особую атмосферу — "сообщество, где люди делают место комфортным, а не просто арендуют метры".

Lena Haus — проект, к которому трудно получить доступ. Очередь может растянуться на годы, и даже если вы прошли отбор, придётся внести залог — 12 000 евро за каждую комнату в арендуемой квартире. Эта сумма возвращается при выезде, но служит своеобразным фильтром: сюда приходят те, кто действительно намерен остаться надолго и стать частью сообщества.

По словам Сары, Lena Haus — не уникальный случай: в Швейцарии действует множество кооперативов, но далеко не все такие масштабные. Некоторые рассчитаны, например, исключительно на пенсионеров. Lena Haus же настолько крупный, что управляется внешней администрацией, обеспечивающей стабильность и независимость от настроений отдельных жильцов.

Уточнения

Швейца́рия — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.



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