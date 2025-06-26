Мягкая стирка — жестокий итог: эти вещи могут выйти не только чистыми

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие уверены: 30-40°C — это и экономно, и бережно. Но мало кто догадывается, что такая температура может не справиться с главной задачей — уничтожением микробов.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Иллюзия чистоты: как мы стираем на самом деле

Быстрые стирки, экономичные режимы, редкое использование высоких температур — всё это стало нормой. Особенно в семьях, где стиральная машина работает почти ежедневно. Разделение белья сводится максимум к цветам, а не к типу ткани или уровню загрязнения.

И хотя многим кажется, что 30°C или 40°C — это достаточно, эксперты уверяют: в реальности такой стирки часто недостаточно, особенно если речь идёт о гигиене.

Почему 60°C — не перебор, а необходимость

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) настоятельно рекомендует стирать полотенца, простыни и нижнее бельё при 60°C. Только такая температура способна гарантированно уничтожить патогены и снизить риск распространения инфекций.

"Многие считают, что 40°C достаточно, но это не так — гигиена может пострадать", — отметил Энтони Хилтон из Астонского университета.

Однако здесь есть важная оговорка: не все ткани выдерживают такой режим.

Что нельзя стирать горячей водой

Шерсть, шелк, синтетика — эти материалы могут испортиться при высоких температурах. Ткань становится жёсткой, теряет форму и может усесться. В этом случае разумнее использовать 40°C, но с добавлением дезинфицирующего моющего средства или отбеливателя (если речь не о цветных вещах).

Таким образом, всё упирается в выбор: если бельё действительно грязное — ставьте 60°C. Если хотите продлить жизнь вещам — ищите компромисс.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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